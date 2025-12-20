Ее знают во всем мире: какая самая популярная украинская щедривка и как ее исполнять

Эту щедривку многие украинцы знают с детства

В Украине и мире начинается период новогодне-рождественских праздников. По новому церковному календарю Рождество теперь отмечается 25 декабря, а Щедрый вечер — 31 декабря. Именно в этот день дети и взрослые ходят щедровать.

"Телеграф" рассказывает о самой популярной украинской щедривке, которую многие знают еще с детства.

Как вы уже догадались, речь идет о щедривке "Щедрик" — рождественской песне украинского композитора Николая Леонтовича, которую знают во всем мире. В западных странах нашу щедривку называют "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов").

Фото: Getty Images

Почему "Щедрик" такой особенный?

Это одна из немногих украинских мелодий в гениальной музыкальной обработке Леонтовича, которая получила такое широкое мировое признание. Еще в 1921 году хор Александра Кошица впервые исполнил "Щедрика" в Карнеги-холле (Нью-Йорк). А после этого американец с украинскими корнями Питер Вильховский написал английский текст, превратив нашу щедривку в мировой рождественский шедевр.

Мелодию к "Щедрику" написал Леонтович, однако слова рождественской щедривки имеют дохристианские корни и ее смыслы передавались веками из поколения к поколению. Образ ласточки, прилетающей к хозяину, напоминает о временах, когда наши предки праздновали Новый год весной (именно тогда возвращались птицы).

Говорят, что Николай Леонтович работал над "Щедриком" почти всю жизнь. Он создал 5 версий звучания, в попытке достичь идеального сочетания народного многоголосия и современного звучания.

"Щедрик" — слова щедривки

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, -

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Видео, как исполняют "Щедрик"

