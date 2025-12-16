Рус

Кожен в Україні може вирощувати хурму – треба знати лише одну хитрість

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Автор
В Україні хурму треба готувати до зимівлі
В Україні хурму треба готувати до зимівлі. Фото Колаж "Телеграфу"

Як укрити хурму від морозів, цікавляться багато садівників. Щоб це екзотичне дерево спокійно перезимувало, слід правильно вкрити його.

Хурма вважається екзотичним плодом, але в умовах глобального потепління ця екзотика стала доступною для українців. Ось тільки багато хто досі боїться її садити, вважаючи, що хурма не здатна пережити українські морози. І даремно.

Почнемо з того, що є сорти хурми, які здатні витримувати 30-37 градусів морозу. Але останніми роками таких температур практично не знають навіть жителі найпівнічніших регіонів України.

Важливо: сорти хурми, які потрібно вкривати лише перші 2-3 роки, поки вони наберуть сили:

  • Хурма віргінська (морозостійкість до мінус 35) та гібриди на її основі:
  • Прок (морозостійкість мінус 30)
  • Мідер (морозостійкість мінус 30)
  • Гігант або Бурштиновий гігант (до мінус 35).

Далі йдуть сорти хурми, які можуть похвалитися морозостійкістю на рівні мінус 25-27 градусів. Це Нікітська бордова, Дар Софіївки, Божий дар та ін. Від віргінської вони відрізняються більшими плодами та нижчим рівнем терпкості. Так, вони смачніші і більші, але з ними доведеться повозитися, щоб укрити на зиму. Проте все просто.

Хурма Дар Софіївки Дніпропетровська область 2025
Хурма Дар Софіївки, смачна та невибаглива. Фото з Дніпропетровської області, 2025 рік

Як укрити хурму на зиму — найперевіреніший, найпростіший і найнадійніший спосіб

  • Навколо деревця розставити дерев’яні кілочки або з арматури, у кого що є, висотою з саджанець.
  • Навколо кілочків обмотати біле агроволокно щільністю мінімум 50 грамів на метр так, щоб між стовбуром деревця хурми було повітря, приблизно радіус 20-30 см від стовбура. Так, саме повітряний прошарок є гарним захистом від зниження температур. Зміцнити агроволокно мотузкою.
  • Зовні злегка прикопати землею знизу, щоб агроволокно добре трималося, а знизу не піддувало.
Як правильно вкрити хурму на зиму в Україні
У такому вигляді хурма чудово перезимує і наступного року порадує вас смачними плодами.

Як раніше писав "Телеграф", хурма це не єдина екзотична рослина, яка вже може рости в Україні — наш клімат зараз чудово підходить і для вирощування інжиру.

