Кожен в Україні може вирощувати хурму – треба знати лише одну хитрість
Як укрити хурму від морозів, цікавляться багато садівників. Щоб це екзотичне дерево спокійно перезимувало, слід правильно вкрити його.
Хурма вважається екзотичним плодом, але в умовах глобального потепління ця екзотика стала доступною для українців. Ось тільки багато хто досі боїться її садити, вважаючи, що хурма не здатна пережити українські морози. І даремно.
Почнемо з того, що є сорти хурми, які здатні витримувати 30-37 градусів морозу. Але останніми роками таких температур практично не знають навіть жителі найпівнічніших регіонів України.
Важливо: сорти хурми, які потрібно вкривати лише перші 2-3 роки, поки вони наберуть сили:
- Хурма віргінська (морозостійкість до мінус 35) та гібриди на її основі:
- Прок (морозостійкість мінус 30)
- Мідер (морозостійкість мінус 30)
- Гігант або Бурштиновий гігант (до мінус 35).
Далі йдуть сорти хурми, які можуть похвалитися морозостійкістю на рівні мінус 25-27 градусів. Це Нікітська бордова, Дар Софіївки, Божий дар та ін. Від віргінської вони відрізняються більшими плодами та нижчим рівнем терпкості. Так, вони смачніші і більші, але з ними доведеться повозитися, щоб укрити на зиму. Проте все просто.
Як укрити хурму на зиму — найперевіреніший, найпростіший і найнадійніший спосіб
- Навколо деревця розставити дерев’яні кілочки або з арматури, у кого що є, висотою з саджанець.
- Навколо кілочків обмотати біле агроволокно щільністю мінімум 50 грамів на метр так, щоб між стовбуром деревця хурми було повітря, приблизно радіус 20-30 см від стовбура. Так, саме повітряний прошарок є гарним захистом від зниження температур. Зміцнити агроволокно мотузкою.
- Зовні злегка прикопати землею знизу, щоб агроволокно добре трималося, а знизу не піддувало.
Як раніше писав "Телеграф", хурма це не єдина екзотична рослина, яка вже може рости в Україні — наш клімат зараз чудово підходить і для вирощування інжиру.