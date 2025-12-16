Кожен в Україні може вирощувати хурму – треба знати лише одну хитрість

Як укрити хурму від морозів, цікавляться багато садівників. Щоб це екзотичне дерево спокійно перезимувало, слід правильно вкрити його.

Хурма вважається екзотичним плодом, але в умовах глобального потепління ця екзотика стала доступною для українців. Ось тільки багато хто досі боїться її садити, вважаючи, що хурма не здатна пережити українські морози. І даремно.

Почнемо з того, що є сорти хурми, які здатні витримувати 30-37 градусів морозу. Але останніми роками таких температур практично не знають навіть жителі найпівнічніших регіонів України.

Важливо: сорти хурми, які потрібно вкривати лише перші 2-3 роки, поки вони наберуть сили:

Хурма віргінська (морозостійкість до мінус 35) та гібриди на її основі:

Прок (морозостійкість мінус 30)

Мідер (морозостійкість мінус 30)

Гігант або Бурштиновий гігант (до мінус 35).

Далі йдуть сорти хурми, які можуть похвалитися морозостійкістю на рівні мінус 25-27 градусів. Це Нікітська бордова, Дар Софіївки, Божий дар та ін. Від віргінської вони відрізняються більшими плодами та нижчим рівнем терпкості. Так, вони смачніші і більші, але з ними доведеться повозитися, щоб укрити на зиму. Проте все просто.

Хурма Дар Софіївки, смачна та невибаглива. Фото з Дніпропетровської області, 2025 рік

Як укрити хурму на зиму — найперевіреніший, найпростіший і найнадійніший спосіб

Навколо деревця розставити дерев’яні кілочки або з арматури, у кого що є, висотою з саджанець.

Навколо кілочків обмотати біле агроволокно щільністю мінімум 50 грамів на метр так, щоб між стовбуром деревця хурми було повітря, приблизно радіус 20-30 см від стовбура. Так, саме повітряний прошарок є гарним захистом від зниження температур. Зміцнити агроволокно мотузкою.

Зовні злегка прикопати землею знизу, щоб агроволокно добре трималося, а знизу не піддувало.

У такому вигляді хурма чудово перезимує і наступного року порадує вас смачними плодами.

Як раніше писав "Телеграф", хурма це не єдина екзотична рослина, яка вже може рости в Україні — наш клімат зараз чудово підходить і для вирощування інжиру.