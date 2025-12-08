Немає води — є рішення: лайфхак, який допоможе під час відключень (відео)

Просте рішення для ситуацій, коли крани порожні

Якщо у вас немає води може допомогти недорога електрична помпа. Під час відключень світла виникає проблема і з водопостачанням — через відсутність електроенергії насоси не можуть докачати воду. За допомогою електропомпи та бутля з водою можна зробити власний "водогін".

Способом поділилась Олена Алпатова. Вона показала нескладну систему — в 5-літровий бутиль з водою вставляють електричну помпу. Керується вона кнопками, тож можна включити подачу води, помити руки, вмитися, вимити посуд, а потім — виключити.

Це зручніше, ніж зливати з того ж бутиля воду за потреби, адже в помпи "носик", який має не дуже швидку подачу води. Авторка замовила таку помпу з китайського маркетплейса, але вони продаються і в Україні. Їх потрібно заряджати, але навіть, якщо цього не зробити, деякі моделі працюють від повербанків. Вартість найдешевшої помпи для води на одному з маркетплейсів стартує від 110 грн.

Ціна на електричні помпи для води

Зазначимо, що тривалі відключення очікуються в Україні не один місяць — Росія не перестає бити по генеруючих потужностях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відключення світла може застати зненацька. Якщо в цей час було прання, залежно від циклу та орієнтовної тривалості відключення, може знадобитися злити воду з пральної машини.