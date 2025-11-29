Без додаткових пристроїв. Як за пару хвилин розігріти їжу, коли нема світла (відео)

Цей спосіб займе лише пару хвилин

У мережі користувачка поділились дієвим лайфхаком, як розігріти їжу без світла. Запропонований варіант підходить здебільшого для макаронів.

Як зазначено у відео, аби розігріти макарони без світла треба мати окріп та глибоку тарілку. Для цього готові макарони заливають на кілька хвилин гарячою водою.

Після цього воду зливають, можна використати навіть друшляк чи сито. Таким чином отримуємо гарячі та смачні макарони навіть без світла. Ба більше, страва набуває такого смаку, наче щойно приготована.

Щоправда, у багатьох виникає логічне питання: а де ж взяти окріп, якщо немає світла. Тут є два варіанти: перший, якщо у будинку є газ та газова плита, просто зробити окріп та залити ним макарони. Однак наявність газової плити під час відключень ймовірніше виключає потребу у лайфхаці, як нагріти їсти.

Другий варіант завчасно зробити окріп та залити його в термос, і за потреби ним підігрівати їжу. Якщо використовувати якісний термос, то він триматиме воду гарячою 4-6 годин.

