Простий лайфхак з банкою врятує під час відключень світла (відео)

Для цього способу знадобиться лише те, що завжди є під рукою

В умовах регулярних та тривалих відключень світла, українці вигадують різні способи альтернативного освітлення. Українка показала, як зробити імпровізовану настільну лампу.

Для цього знадобиться мобільний телефон та звичайна скляна банка. Телефон має бути зарядженим, щоб працювати у форматі ліхтарика. Включивши ліхтар, телефон треба розмістити світлом вниз на банку.

Світло освітить банку, посилюючись від її скляних стінок. Цей спосіб не лише посилює світло ліхтаря телефону, але й вирішує проблему, встановлення телефону для освітлення.

Відключення світла в Україні — що відомо

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру не припиняються третій рік поспіль. Через їхні наслідки мільйони українців змушені залишатися без електропостачання на 12-18 годин на добу.

За прогнозами експертів, жорсткі графіки відключень світла, які зараз діють в Україні, на жаль, триватимуть. Головна проблема — нестача генерації (виробництва електроенергії).

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "Телеграфу", скільки часу треба, щоб ситуація зі світлом стала трохи кращою. Він назвав області, де світла стане більше в першу чергу.