Впораєтесь без світла. Українець розвеселив TikTok лайфхаком для прання (відео)

У коментарях вже показали праску, яка має йти в комплекті з пралкою

На тлі регулярних відключень світла в Україні у мережі з'являється дедалі більше лайфхаків, які можуть полегшити життя в цей період. Однак одна порада з пральною машинкою сильно насмішила українців.

Адже користувач у Тік Ток опублікував відео, де показує стару пральну дошку та рекламує її. Кумедним виявилось те, що чоловік назвав цю дошку пральною машиною "нового покоління BOSCH".

За словами автора, вона не потребує електроенергії, через що досить економна. Компактна, адже можна сховати та навіть взяти з собою на природу чи в село. Чоловік жартома зазначив, що продає цю "нано-техніку".

У коментарях користувачі вже оцінили такий гумор і почали ділитись своїми жартами. Дехто наголошував, що така дошка випирає речі набагато краще, ніж будь-яка машинка. А були й ті, хто навіть придумав сучасну назву для такого старого девайса. Люди під відео писали:

У мене є така, вже 35 років. Працює на відмінно, в ремонті не була.

Продаю праску Bosch до комплекту.

Вона таке відпирає, що автомат відпочиває.

Господарське мило в подарунок йде?

Треба казати обмеження по кілограмах немає.

Це французька фірма "СампЕре". Дуже класна.

