Це смішне українське слово "зламає мозок" росіянам. Перевірте, чи знаєте ви його

Українська мова має чимало кумедних слів. Інші ж не лише смішні, але й настільки милі, що ввід них віє дитинством та родинним затишком.

Саме таким є слово "виплигасики". Це розмовне слово більше використовують в західній частині України, виплигасиками називають дрібні смаколики домашнього виробництва.

Це хмиз, який можна називати виплигасики

Це слово не знайдеш у словниках, але його нерідко використовують у сімейному колі, у розмові з дітьми. Його кумедне, але затишне звучання занурює у дитинство, у часи, коли дітьми ми не могли дочекатися, коли вже будуть готові мамині смаколики, що пахли на всю хату.

Виплигасики — так у нас називали будь-які смаколики, приготовані вдома, — розповів українець у розмові в мережі про цікаві українські слова

Найчастіше виплигасики — це солодкі дрібні смажені вироби з тіста (пампушки, хмиз, дрібні оладки). В деяких родинах цим словом називають будь-які дрібні домашні смаколики, які "швидко з’їдаються" або "ніби вистрибують зі сковорідки". Наприклад, таку назву має страва з курячого філе та сиру, що смажиться на сковорідці.

