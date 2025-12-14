Без посмішки і не скажеш: це кумедне слово знають не всі українці

Найчастіше його вживають у Карпатах

Щодня все більше людей починає говорити українською мовою. Важливо не просто знати мінімальну кількість слів, а й використовувати все багатство мови. Адже українська має безліч варіантів для передачі різних відтінків.

Деякі з цих слів досить кумедні. Наприклад, автентичний іменник "абомовня".

Він означає відлуння або луна, звуки, які долітають здалеку. Найчастіше слово "абомовня" вживають на Гуцульщині і цьому є просте пояснення.

У фінській мові існує понад сотня слів, що позначають сніг. Це пов’язано з тим, що снігу у Фінляндії так багато, що місцеві жителі навчилися розумітися на нюансах.

Аналогічно більше слів для опису луни у гірських жителів, зокрема гуцулів. У горах багато скель та ущелин, тому звук відбивається багато разів від різних поверхонь і повертається повторно, створюючи ефект багатоголосної луни.

Приклад вживання слова "абомовня" наводиться у Тлумачному словнику української мови Бориса Грінченка:

– Ударить плова з громами, від яких росходиться по всіх горах абомовня — відгомін. (Шух. І. 212)

Щоб урізноманітнити свій лексикон, можна використовувати ще кілька українських слів: відголос, відголоси, відголосок, відголоски, відгомін, відгук, відгуки, відзвук, відзвуки, відклик, відклики, відлуни, відлунок, відлуння, одзвук, одзвуки, одлунь, одлуння, перелунки, перелунок.

Залежно від контексту також можливе вживання таких іменників: видзвін, видзвони, виляск, виляски, відзвін, відзвони, відляск, відлясок, відляски, перегомін, перегомони, перегук, перегуки, перегул, перегули, передзвін, передзвони, перезва, переливи (звуків), переплеск, переплески, подзвін, подзвіння.

