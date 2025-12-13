Росіяни ніколи не здогадаються. Як в Україні цікаво називають квіти і гарних дівчат

Це слово можна почути на Гуцульщині

В українській мові є чимало унікальних та цікавих слів, значення яких знають одиниці. До прикладу, слово "чічка".

"Телеграф" розповість, що воно означає та коли його можна вживати. Зауважимо, що "чічка" вважається гуцульським діалектизмом, тому її можна й досі почути на заході України.

Слово "чічка" – це діалектизм, який означає квітку. Це слово зустрічається в гуцульських говорах. Воно може вживатись у значенні красивої дівчини чи чогось гарного загалом. Окрім того, чічкою раніше називали історичний елемент однострою – кокарда українських січових стрільців.

Чічка

На думку деяких мовознавців, чічка утворилась від іноземного слова. Є кілька основних припущен: від турецького "c̦ic̦ek" — квітка; від болгарського "чичек" — лопух, реп’ях, від угорської мови.

Приклади вживання слова чічка:

На дорогах продиралась між камінням трава, а на узбіччях синіли чічки і змагалися синявою з високим небом (Гжицький, Опришки, 1962, 20);

і змагалися синявою з високим небом (Гжицький, Опришки, 1962, 20); Сей хлопчик був мій одинак… три роки мав… як чічка … (Фр., VII, 1951, 294);

… (Фр., VII, 1951, 294); Все зелене довкола.. А на тлі цього зеленого моря, мрійних контурів далеких верхів, мов рухливі чічки барвисті, посіялися гуцули й гуцулки (Хотк., II, 1966, 63).

Нагадаємо, що одне українське різдвяне слово має аж 7 значень.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким словом наші предки назвали сильний мороз.