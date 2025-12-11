З першого разу вимовлять не всі: що означає це кумедне українське слово

На початку століття в цирках Одеси та інших українських міст це слово скандувала публіка

В українській мові безліч цікавих слів, а є майже унікальні. Зокрема, одне з них може звучати зневажливо, бути прізвищем атлета і назвою африканських музичних інструментів і танців.

"Телеграф" розповідає, яке слово об'єднує ці три різноманітних поняття. Раніше його застосовували набагато частіше, ніж зараз.

Слово бамбу́ла або бамбуля — це українське зневажливе слово, що означає неповоротку, незграбну, огрядну людину або тварину, тюхтія. Також існує як назва афро-американського ударного музичного інструменту (бамбукової діжечки з мембраною) та танець під нього.

Тлумачення слова бамбула

В українській літературі це слово зустрічається доволі часто. Зокрема, Юрій Логвин писав: "Він [Тимко] навіть дихання затамував. Тільки підвів угору очі. "І чому крига під ними не завалиться? Он які бамбули!" Червоні розпашілі пики схилились до нього."

Іван Волошин теж вживав це слово у своїх творах: "У Матвія Матвійовича з одної циркової програми, баченої ще замолоду, лишився в пам'яті .. сорокалітній, обважнілий, стягнений корсетом і неохайний бамбула з юхтово лисніючим обличчям".

Хто такий Сальваторе Бамбула

Сальваторе Бамбула – борець у середній вазі, улюбленець публіки в Одеському цирку в період з 1909 по 1914 рік. Він також виступав в Петербурзі, Тирасполі, Кишеневі, Камишині та інших містах.

Сальваторе Бамбула. Фото Х

Сальватор важив 116 кілограмів і мав неабияку силу. Родом він був з Карибського басейну. Зберігся навіть запис його тренувального поєдинку з самим Іваном Піддубним.

Музичний інструмент

Бамбу́ла також ще ударний музичний інструмент афроамериканського походження, вона нагадує барабан, схожий на бамбукове барилко з натягнутою на ньому воловою шкірою. Танець, який виконують у супроводі цього барабана має таку ж назву.

Африканський музичний інструмент

