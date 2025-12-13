Майже кожен неправильно вживає слово "наразі": мовознавець пояснив нюанс
Слово "наразі" стало популярним в останні десятиліття, але багато хто припускається помилки
З кожним днем українська мова набирає все більшої популярності як в Україні, так і в інших країнах світу, але разом з тим неминуче зростає і кількість помилок, які допускаються. Наприклад, останніми роками стало поширене слово "наразі", проте дуже багато хто вживає його неправильно.
Що ж означає слово "наразі" і як правильно використовувати його в реченні, розповів кандидат філологічних наук Олександр Скопненко для "BBC News Україна".
Він пояснив, що ще у словнику Гриченка 1907-1909 років слова "наразі" взагалі не було, а у словнику 1970-1980 років воно має позначку "діалектизму" та неправильне трактування. Спочатку це слово було у вживанні лише на Галичині, і активно поширювалося лише з 1990-х років, зокрема, завдяки журналістам.
Але, наголошує Скопненко, зараз багато хто використовує слово "наразі" у значенні "нині", "зараз", "тепер", але раніше воно ніколи такого значення не мало. Коректно використовувати слово "наразі" у значенні "поки що".
Ось кілька прикладів, як його правильно використовувати у реченні:
- Наразі пані мусить ще якийсь час відпочивати.
- Всміхнувся силуваним сміхом, не знаючи наразі, на яку відповідь здобутися.
- Наразі шукаю готель.
- Наразі ворожий наступ було відбито, та заспокоюватися рано.
