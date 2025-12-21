Нельзя надевать черное и грешить ссорами: главные приметы и запреты на Рождество 25 декабря

В четверг, 25 декабря, православные и греко-католики будут отмечать Рождество Христово

Рождество — один из самых светлых и значимых праздников в православной культуре. С 2023 года, после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, этот важный праздник отмечается 25 декабря. В 2025 году этот день припадает на четверг.

"Телеграф" рассказывает о главных запретах и народных приметах на Рождество. Их нужно придерживаться, чтобы год был успешный и благоприятный.

Запреты на Рождество — что нельзя делать

Рождество — светлый семейный праздник, энергия которого направлена на радость, духовное очищение и молитвы за здоровье и мир. Поэтому некоторые привычные дела в этот день лучше отложить, посвятив время празднованию и прославлению Христа.

Нельзя заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом. Все важные дела лучше закончить до Святвечера.

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить. Все конфликты в этот светлый праздник — грешны. Рождество — время мира и объединения.

Не стоит отказывать в помощи, если вас об этом просят. В праздник принято быть гостеприимными, делится теплом и поддерживать друг друга.

Запрещено надевать черные и старые вещи. Праздник стоит встречать в чистой и опрятной одежде в светлых тонах.

Запрещена охота и рыбалка, так как в Рождество души предков могут воплощаться в животных, поэтому убивать зверей в этот день — большой грех.

Погодные приметы

Если иней на деревьях — к богатому урожаю хлеба.

Если снег идет хлопьями — к удачному году и хорошему медосбору.

Если ясное небо и яркие звезды — к урожаю бобовых и гречихи.

Если снегопады и метель — весна будет ранней, а деревья быстро покроются листвой.

Другие народные приметы

Если первым в дом в Рождество зайдет мужчина — это к удаче и достатку на весь год. Если женщина — год может быть хлопотным.

Потеря вещи — к убыткам и проблемам, а вот находка — к большой прибыли и неожиданному богатству.

Разлитый чай или кофе — к приятным новостям и успеху в новых начинаниях.

