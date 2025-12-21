Нельзя надевать черное и грешить ссорами: главные приметы и запреты на Рождество 25 декабря
В четверг, 25 декабря, православные и греко-католики будут отмечать Рождество Христово
Рождество — один из самых светлых и значимых праздников в православной культуре. С 2023 года, после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, этот важный праздник отмечается 25 декабря. В 2025 году этот день припадает на четверг.
"Телеграф" рассказывает о главных запретах и народных приметах на Рождество. Их нужно придерживаться, чтобы год был успешный и благоприятный.
Запреты на Рождество — что нельзя делать
Рождество — светлый семейный праздник, энергия которого направлена на радость, духовное очищение и молитвы за здоровье и мир. Поэтому некоторые привычные дела в этот день лучше отложить, посвятив время празднованию и прославлению Христа.
- Нельзя заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом. Все важные дела лучше закончить до Святвечера.
- Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить. Все конфликты в этот светлый праздник — грешны. Рождество — время мира и объединения.
- Не стоит отказывать в помощи, если вас об этом просят. В праздник принято быть гостеприимными, делится теплом и поддерживать друг друга.
- Запрещено надевать черные и старые вещи. Праздник стоит встречать в чистой и опрятной одежде в светлых тонах.
- Запрещена охота и рыбалка, так как в Рождество души предков могут воплощаться в животных, поэтому убивать зверей в этот день — большой грех.
Погодные приметы
- Если иней на деревьях — к богатому урожаю хлеба.
- Если снег идет хлопьями — к удачному году и хорошему медосбору.
- Если ясное небо и яркие звезды — к урожаю бобовых и гречихи.
- Если снегопады и метель — весна будет ранней, а деревья быстро покроются листвой.
Другие народные приметы
- Если первым в дом в Рождество зайдет мужчина — это к удаче и достатку на весь год. Если женщина — год может быть хлопотным.
- Потеря вещи — к убыткам и проблемам, а вот находка — к большой прибыли и неожиданному богатству.
- Разлитый чай или кофе — к приятным новостям и успеху в новых начинаниях.
