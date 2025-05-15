Українофоб та імперіаліст: що не так з Михайлом Булгаковим і чому його заборонили в Україні

Письменник вважав українську мову діалектом російської

Михайло Булгаков — одна із найбільш суперечливих постатей України. Він народився в Києві, але своє життя присвятив імперії та її цінностям. У своїх текстах він висміював українські національні прагнення і навіть вважав їх провінційними.

У Києві, на Андріївському узвозі, 13 є музей Булгакова. Саме там жив він і герої його твору Турбіни. З нагоди 134-ї річниці з Дня народження письменника, "Телеграф" вирішив пригадати, чому його заборонили в Україні.

У 2024 році Український інститут національної пам’яті визнав Булгакова символом російського імперіалізму та українофобії. У своїх творах, а зокрема у "Білій гвардії", він зображував українців у негативному світлі — вони були недолугими, жалюгідними. Також було помітне зневажливе ставлення до української мови.

Хоч Булгаков народився у Києві, Україну він не визнавав як окрему державу. Для нього це була просто частина Російської імперії, а мова — лише діалектом російської.

Письменник був критиком українського національного руху і виступав проти ідеї незалежної України. У своїх творах він возвеличував російську армію, яка боролася проти УНР. Він навіть здезертирував з армії Директорії і приєднався до проросійських сил — це також був його свідомий політичний вибір.

Чи заборонений Михайло Булгаков в Україні

Офіційно він не заборонений. Проте. Його твори не вилучені з бібліотек і не заборонені до читання. Проте, експертні інституції радять обмежити популяризацію письменника у публічному просторі. Проте, його ім'я виключили з назв вулиць, шкіл, музеїв, пам'ятників. Це вважається символікою імперської політики.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає музей Булгакова зсередини. Його хотіли закрити, а пам'ятник обставили мішками.