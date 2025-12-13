Як прикрасити ялинку, щоб притягнути удачу в дім: головні кольори 2026, іграшки і гірлянди (фото-ідеї)

Головний символ 2026 року схвалює червоно-золоте поєднання і натуральні матеріали

Новий 2026 рік пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня за східним календарем, що диктує особливі тренди в новорічному декорі. Цього сезону дизайнери пропонують поєднувати яскраві, енергійні кольори з натуральними елементами, щоб створити в оселі атмосферу свята, удачі та добробуту.

Щоб ваша ялинка виглядала стильно та відповідала духу року, важливо продумати колірну гаму, вибрати правильні іграшки та ефектні гірлянди. "Телеграф" розповів у деталях.

Колірна гама та іграшки

Головні кольори 2026 року — це всі відтінки червоного, а також золотий, помаранчевий і пурпурний, що символізують енергію та пристрасть Вогняного Коня. Також актуальні природні кольори, такі як зелений, білий та коричневий.

Трендові поєднання. Класичне червоно-золоте поєднання завжди виглядає виграшно та розкішно. Також популярні монохромні варіанти в сріблясто-білих або синьо-сріблястих тонах, що створюють відчуття зимової казки.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Вибір іграшок. Крім класичних скляних куль, вибирайте іграшки з натуральних матеріалів: дерева, ротанга, соломи. Ефектно виглядатимуть іграшки у формі підків, коней, зірок чи сонця. Можна використовувати мініатюрні ліхтарики, дзвіночки та банти зі стрічок.

Натуральні прикраси до ялинки. Фото: Pinterest Натуральні прикраси до ялинки. Фото: Pinterest

Розмір та розташування. Використовуйте великі іграшки для заповнення нижніх і центральних частин ялинки, а дрібніші — для верхніх гілок. Це створить візуальний об'єм.

Фото: Pinterest

Гарні гірлянди і освітлення

Освітлення відіграє ключову роль у створенні атмосфери. Гірлянди слід вішати в першу чергу, до розміщення іграшок, щоб вогники рівномірно розподілилися по всьому дереву.

Тип гірлянди. У тренді 2026 року — ялинки з вбудованими лампочками і тонкі гірлянди-"роса" (cluster lights), які створюють ефект вогників, що парять, і виглядають дуже витончено.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Колір світіння. Тепле жовте світло створює затишну та домашню атмосферу. Для більш сучасного та "морозного" стилю підійде холодне біле або синє світло.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Розташування. Закріпіть гірлянду на маківці і поступово спускайтеся вниз по спіралі до основи. Якщо об'єму не вистачає, можна додати хвойні гірлянди або декоративні гілочки, які максимально збігаються за кольором з хвоєю.

Варто додати, що 2025-го застарілі прикраси знову входять у моду. Раніше ми писали, як прикрасити ялинку "дощиком" та мішурою.