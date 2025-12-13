Рус

Як прикрасити ялинку, щоб притягнути удачу в дім: головні кольори 2026, іграшки і гірлянди (фото-ідеї)

Тетяна Кармазіна
Прикрашення ялинки
Прикрашення ялинки. Фото Pexels

Головний символ 2026 року схвалює червоно-золоте поєднання і натуральні матеріали

Новий 2026 рік пройде під заступництвом Червоного Вогняного Коня за східним календарем, що диктує особливі тренди в новорічному декорі. Цього сезону дизайнери пропонують поєднувати яскраві, енергійні кольори з натуральними елементами, щоб створити в оселі атмосферу свята, удачі та добробуту.

Щоб ваша ялинка виглядала стильно та відповідала духу року, важливо продумати колірну гаму, вибрати правильні іграшки та ефектні гірлянди. "Телеграф" розповів у деталях.

Колірна гама та іграшки

Головні кольори 2026 року — це всі відтінки червоного, а також золотий, помаранчевий і пурпурний, що символізують енергію та пристрасть Вогняного Коня. Також актуальні природні кольори, такі як зелений, білий та коричневий.

  • Трендові поєднання. Класичне червоно-золоте поєднання завжди виглядає виграшно та розкішно. Також популярні монохромні варіанти в сріблясто-білих або синьо-сріблястих тонах, що створюють відчуття зимової казки.
ялинка з декором
Фото: Pinterest
ялинка до нового року 2026
Фото: Pinterest
  • Вибір іграшок. Крім класичних скляних куль, вибирайте іграшки з натуральних матеріалів: дерева, ротанга, соломи. Ефектно виглядатимуть іграшки у формі підків, коней, зірок чи сонця. Можна використовувати мініатюрні ліхтарики, дзвіночки та банти зі стрічок.
Натуральні прикраси до ялинки. Фото: Pinterest
Натуральні прикраси до ялинки. Фото: Pinterest
Натуральні прикраси до ялинки. Фото: Pinterest
Натуральні прикраси до ялинки. Фото: Pinterest
  • Розмір та розташування. Використовуйте великі іграшки для заповнення нижніх і центральних частин ялинки, а дрібніші — для верхніх гілок. Це створить візуальний об'єм.
святкова ялинка 2026
Фото: Pinterest
іграшки на ялинці 2025
Фото: pexels.com

Гарні гірлянди і освітлення

Освітлення відіграє ключову роль у створенні атмосфери. Гірлянди слід вішати в першу чергу, до розміщення іграшок, щоб вогники рівномірно розподілилися по всьому дереву.

  • Тип гірлянди. У тренді 2026 року — ялинки з вбудованими лампочками і тонкі гірлянди-"роса" (cluster lights), які створюють ефект вогників, що парять, і виглядають дуже витончено.
свічки на ялинці
Фото: Pinterest
ялинка з фігуркою коня
Фото: Pinterest
ялинка з гірляндами
Фото: lights4fun.co.uk
  • Колір світіння. Тепле жовте світло створює затишну та домашню атмосферу. Для більш сучасного та "морозного" стилю підійде холодне біле або синє світло.
ялинка прикрашена в залі
Фото: Pinterest
красива ялинка в кутку кімнати
Фото: Pinterest
ялинка до Різдва 2025
Фото: pexels.com
  • Розташування. Закріпіть гірлянду на маківці і поступово спускайтеся вниз по спіралі до основи. Якщо об'єму не вистачає, можна додати хвойні гірлянди або декоративні гілочки, які максимально збігаються за кольором з хвоєю.
ялинку в білому стилі
Фото: pexels.com

Варто додати, що 2025-го застарілі прикраси знову входять у моду. Раніше ми писали, як прикрасити ялинку "дощиком" та мішурою.

