Позбавтеся цього: як не вбирати новорічну ялинку, щоб не виглядати старомодно (фото)

Уникайте штучних квітів та різнокольорових гірлянд

Напередодні Нового року 2026 та року Червоного Вогняного Коня дизайнери інтер’єрів визначають не лише актуальні тренди, а й декор, який остаточно вийшов із моди. Ваша ялинка має виглядати стильно та сучасно, а не як гостя з минулого.

"Телеграф" розповідає, яких прикрас краще уникати цього сезону. Ось кілька основних антитрендів у прикрашанні новорічної ялинки до 2026 року:

Винятково червоно-зелена гама. Хоча червоний і зелений — класичні різдвяні кольори, монохромне використання цих відтінків без додавання інших кольорів (наприклад, золотого, бронзового, або нейтральних тонів) може виглядати застарілим.

Надмірна кількість мішури та блискіток. Велика кількість дешевої мішури і занадто багато глянсових поверхонь, що відображають, можуть надати ялинці перевантажений вигляд. Сучасний тренд — гра з текстурами (повсть, дерево, льон) і спокійніше, елегантніше сяйво.

Фото: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Великі штучні квіти та квіткові мотиви. Використання великих штучних квітів як ялинкових прикрас не асоціюється з Різдвом і більше нагадує декор для вечірки чи весілля.

Занадто яскраві, багатобарвні гірлянди. Різнокольорові миготливі вогники поступаються місцем більш спокійному, елегантному освітленню, наприклад, теплим білим або матовим сріблястим тонам, які створюють затишну та витончену атмосферу.

Відсутність індивідуальності (безликий декор). Використання готових наборів прикрас без додавання особистих, вінтажних чи зроблених своїми руками елементів робить ялинку безликою. У моді ностальгія та індивідуальність, коли кожна прикраса розповідає свою історію.

Рожевий колір у новорічному декорі. Хоча пастельні тони загалом актуальні, яскравий рожевий колір у поєднанні з червоним сприймається скоріше як декор на День святого Валентина, ніж на Різдво та Новий рік.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Натомість, цього року актуальні природні, землясті відтінки, натуральні матеріали (дерево, солома), а також сміливі поєднання класичних кольорів із сучасними акцентами. Раніше "Телеграф" розповів, як стильно прикрасити ялинку до Нового 2026 року.