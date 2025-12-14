Позбавтеся цього: як не вбирати новорічну ялинку, щоб не виглядати старомодно (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Уникайте штучних квітів та різнокольорових гірлянд
Напередодні Нового року 2026 та року Червоного Вогняного Коня дизайнери інтер’єрів визначають не лише актуальні тренди, а й декор, який остаточно вийшов із моди. Ваша ялинка має виглядати стильно та сучасно, а не як гостя з минулого.
"Телеграф" розповідає, яких прикрас краще уникати цього сезону. Ось кілька основних антитрендів у прикрашанні новорічної ялинки до 2026 року:
- Винятково червоно-зелена гама. Хоча червоний і зелений — класичні різдвяні кольори, монохромне використання цих відтінків без додавання інших кольорів (наприклад, золотого, бронзового, або нейтральних тонів) може виглядати застарілим.
- Надмірна кількість мішури та блискіток. Велика кількість дешевої мішури і занадто багато глянсових поверхонь, що відображають, можуть надати ялинці перевантажений вигляд. Сучасний тренд — гра з текстурами (повсть, дерево, льон) і спокійніше, елегантніше сяйво.
- Великі штучні квіти та квіткові мотиви. Використання великих штучних квітів як ялинкових прикрас не асоціюється з Різдвом і більше нагадує декор для вечірки чи весілля.
- Занадто яскраві, багатобарвні гірлянди. Різнокольорові миготливі вогники поступаються місцем більш спокійному, елегантному освітленню, наприклад, теплим білим або матовим сріблястим тонам, які створюють затишну та витончену атмосферу.
- Відсутність індивідуальності (безликий декор). Використання готових наборів прикрас без додавання особистих, вінтажних чи зроблених своїми руками елементів робить ялинку безликою. У моді ностальгія та індивідуальність, коли кожна прикраса розповідає свою історію.
- Рожевий колір у новорічному декорі. Хоча пастельні тони загалом актуальні, яскравий рожевий колір у поєднанні з червоним сприймається скоріше як декор на День святого Валентина, ніж на Різдво та Новий рік.
Натомість, цього року актуальні природні, землясті відтінки, натуральні матеріали (дерево, солома), а також сміливі поєднання класичних кольорів із сучасними акцентами. Раніше "Телеграф" розповів, як стильно прикрасити ялинку до Нового 2026 року.