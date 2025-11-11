Стало відомо, як скандальний Міндіч зміг втекти з України

Він фігурує у гучному корупційному скандалі енергетики

Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав за кордон за кілька годин до обшуків НАБУ. На кордоні він скористався власним паспортом і його без проблем пропустили.

Про це пише УНН, посилаючись на джерела. За їхніми словами, НАБУ не виставило індекси на затримку Міндіча на кордоні, тому він з легкістю його перетнув.

Що треба знати:

10 листопада в рамках операцію "Мідас" НАБУ провело обшуки у Міндіча, Галущенка та в "Енергоатомі"

Детективи виявили складну корупційну схему в енергетиці

Одним з її учасників є Міндіч, який втік з України

За словами джерел, бізнесмен без перешкод перетну кордон, використавши власний паспорт. Покинув територію України він за кілька годин до обшуків НАБУ, які почались зранку 10 листопада.

Як пояснює співрозмовник виданню, якщо НАБУ планує затримувати особу або проводить в неї обшуки, воно має видати спеціальний індекс. В цьому випадку йдеться про індекс "В", який означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.

Тимур Міндіч

Однак на Міндіча такий індекс не видали, тому він спокійно перетнув кордон. Ба більше, у НАБУ та САП ситуацію не коментують і не пояснюють, чому індекси затримання не були виставлені.

Цікаво, що ще 10 листопада у Держприкордонній службі надавали іншу інформацію. Адже, за словами прикордонників, Міндіч не перетинав кордон. Щоправда, там долали, що не розголошують інформацію про пересування людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке "плівки Міндіча" та чому навколо них спалахнув скандал.