Знижки від 30% і вище на хамон та ковбаси: в якому магазині можна зекономити до новорічних свят

В цей популярний магазин варто завітати, адже на ковбасі можна заощадити понад 250 гривень

Перед зимовими святами українці традиційно шукають продукти до святкового столу за нижчими цінами. В одній із популярних торгівельних мереж тривають помітні знижки на м’ясні вироби, які зазвичай купують саме в цей період.

Акції в "АТБ" діють до 1 січня 2026 року, а розмір знижок сягає від 30% і більше. "Телеграф" детально розповість, які продукти підпадають під акцію.

Що зараз вигідно купувати в "АТБ" до свят

В магазин можна прийти за цими ковбасами:

"Салямі Феліно" ТМ "Добров" продають по 599,89 гривні за кілограм;

"Салямі фует" ТМ "Добров" коштує 529,89 гривні;

"Ля Парма" ТМ "Добров" доступна за 449,89 гривні;

"Тірольська" ТМ "Добров" коштує 389,89 гривні;

Балик "Дарницький" ТМ "Добров" продають за 615,89 гривні;

Рулет ТМ "Своя Лінія" коштує 272,99 гривні;

"Шинко-рубана" ТМ "Добров" вагою 500 грамів продається за 169,90 гривні;

"Лікарська" ТМ "Добров" (500 грамів) коштує 134,90 гривні;

"Швейцарська з сиром Емменталь" ТМ "Добров" — 369,89 гривні;

Вага майже усіх цих ковбас — 1 кілограм, окрім "Лікарської". Знижки на них діють в межах від 30% до 36%.

Акції на м'ясні вироби в "АТБ"

На хамони "Серрано" сиров’ялені "Costa Brava" та "EL Medoso", кожна упаковка 80 грамів, діє знижка 35%. Їх можна купити по 75,90 гривні. Дві пачки нарізаного хамона цієї ж марки вагою 250 грамів продають за 199,90 гривні кожна, що дешевше на 85 гривень від звичайної ціни.

Ковбаси "Фует Екстра" від брендів "Costa Brava" та "EL Medoso" коштують по 85,90 гривні за одиницю замість 122 гривень. "Фует іберико" від цих же виробників, упаковка 150 грамів, продається за 105,90 гривні замість 151 гривні. Ковбаси "Сальчичон Екстра" — дві упаковки по 80 грамів — коштують по 63,50 гривні за штуку.

Акція триває в межах 30-35%.

Ковбаси в "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким продуктом краще запастись перед Різдвом та Новим роком.