Кава здешевшала ще більше: нова хвиля знижок в популярному магазині (фото)

Ціна деяких товарів впала на 500 гривень

У супермаркетах "АТБ" знову оновили знижки на каву. Попередня акція вже завершилась, але магазин запустив нову пропозицію, яка в окремих позиціях виявилась ще вигіднішою.

На які товари варто звернути увагу, адже знижки цього разу більші, ніж раніше, показали у буклеті в пості Telegram-каналу "Акції та знижки супермаркетів". Найбільша акція триватиме в межах -50%.

Найбільше знижка діє на розчинну каву Jacobs Monarch (190 грамів). Її можна придбати за 267,90 гривень, хоча раніше вона коштувала 536,40 гривень.

Також за зниженою ціною продається Jacobs Monarch (200 грамів) — 279,90 гривень замість 487,90 гривень.

Кава по акції в "АТБ"

Мелена кава Jacobs Monarch Espresso (230 грамів) зараз коштує 149,90 гривень, тоді як стара ціна була 259,90 гривень.

Для поціновувачів зернової кави доступна пачка Jacobs Monarch (1 кілограм) за 699,90 гривень, що значно дешевше за попередні 1209,80 гривень.

Крім того, кавовий напій Jacobs Cappuccino Choco (0,5 кілограма) можна купити за 169,90 гривень замість 296 гривень.

Варто врахувати, що ця акція в "АТБ" діятиме до 23 грудня включно, тож охочим варто поспішити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських магазинах помітили дуже цікаву акцію. Купивши звичайний йогурт можна отримати безкоштовну двотижневу підписку на одну із платформ для перегляду кіно.