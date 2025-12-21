Краще запастися заздалегідь: який продукт радять закуповувати перед Різдвом і Новим роком
Багато покупців вже прислухалися до поради фахівців
Зараз — один із найвигідніших періодів для покупок перед святами. Можна заздалегідь підготувати запаси м’яса і до Різдва і Нового року і воно відмінно збережеться.
Що потрібно знати:
- Ближче до свят очікується зростання попиту, черги та можливий дефіцит м’яса
- Продукт можна заморожувати — за мінусових температур він залишиться незмінним на смак
- Закупівля заздалегідь допомагає уникнути стресу та зайвих витрат у святкові дні
Про це повідомляє "Телеграф" у матеріалі: "Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком" .
Приватний заготівель із Васильківського району Київської області Олександр попередив, що після 20 грудня вже розпочнеться передсвятковий ажіотаж.
Багато покупців вже прислухалися до поради спеціалістів і починають закуповуватися із запасом, щоб мати продукти до свят та не стикатися з чергами та дефіцитом м’яса перед святами.
Багато хто так і робить. До Нового року скуповуються із запасом, кидають на заморозку
Він також додав, що м’ясо та сало відмінно зберігаються за мінусових температур і не втрачають смакових якостей.
Ціни на свинину в Україні
За даними сайту "Мінфін", станом на початок грудня у супермаркетах ціни стартують від 226 гривень (грудинка), середня ціна нашийка — 334 гривень.
