Краще запастися заздалегідь: який продукт радять закуповувати перед Різдвом і Новим роком

Зараз — один із найвигідніших періодів для покупок перед святами. Можна заздалегідь підготувати запаси м’яса і до Різдва і Нового року і воно відмінно збережеться.

Що потрібно знати:

Ближче до свят очікується зростання попиту, черги та можливий дефіцит м’яса

Продукт можна заморожувати — за мінусових температур він залишиться незмінним на смак

Закупівля заздалегідь допомагає уникнути стресу та зайвих витрат у святкові дні

Про це повідомляє "Телеграф" у матеріалі: "Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком" .

Приватний заготівель із Васильківського району Київської області Олександр попередив, що після 20 грудня вже розпочнеться передсвятковий ажіотаж.

Багато покупців вже прислухалися до поради спеціалістів і починають закуповуватися із запасом, щоб мати продукти до свят та не стикатися з чергами та дефіцитом м’яса перед святами.

Багато хто так і робить. До Нового року скуповуються із запасом, кидають на заморозку каже експерт.

Він також додав, що м’ясо та сало відмінно зберігаються за мінусових температур і не втрачають смакових якостей.

Ціни на свинину в Україні

За даними сайту "Мінфін", станом на початок грудня у супермаркетах ціни стартують від 226 гривень (грудинка), середня ціна нашийка — 334 гривень.

Ціни на свинину в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

