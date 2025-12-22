Скидки от 30% и выше на хамон и колбасы: в каком магазине можно сэкономить к новогодним праздникам

В этот популярный магазин стоит заглянуть, ведь на колбасе можно сэкономить более 250 гривен

Перед зимними праздниками украинцы традиционно ищут продукты к праздничному столу по более низким ценам. В одной из популярных торговых сетей продолжаются заметные скидки на мясные изделия, обычно покупаемые именно в этот период.

Акции в "АТБ" действуют до 1 января 2026 года, а размер скидок достигает 30% и более. "Телеграф" подробно расскажет, какие продукты подпадают под акцию.

Что сейчас выгодно покупать у "АТБ" к праздникам

В магазин можно прийти за этими колбасами:

"Салями Фелино" ТМ "Добров" продают по 599,89 гривны за килограмм;

продают по 599,89 гривны за килограмм; "Салями фуэт" ТМ "Добров" стоит 529,89 гривны;

стоит 529,89 гривны; "Ля Парма" ТМ "Добров" доступна за 449,89 гривны;

доступна за 449,89 гривны; "Тирольская" ТМ "Добров" стоит 389,89 гривны;

стоит 389,89 гривны; Балык "Дарницкий" ТМ "Добров" продают за 615,89 гривны;

продают за 615,89 гривны; Рулет ТМ "Своя Линия" стоит 272,99 гривны;

стоит 272,99 гривны; "Шинко-рубана" ТМ "Добров" весом 500 граммов продается за 169,90 гривны;

весом 500 граммов продается за 169,90 гривны; "Врачебная" ТМ "Добров" (500 граммов) стоит 134,90 гривны;

(500 граммов) стоит 134,90 гривны; "Швейцарская с сыром Эмменталь" ТМ "Добров" — 369,89 гривны;

Вес почти всех этих колбас — 1 килограмм, кроме "Лекарственной". Скидки на них действуют в пределах от 30% до 36%.

Акции на мясные изделия в "АТБ"

На хамоны "Серрано" сыровяленые "Costa Brava" и "EL Medoso", каждая упаковка по 80 граммов, действует скидка 35%. Их можно приобрести по 75,90 гривны. Две пачки нарезанного хамона этой же марки весом 250 грамм продают за 199,90 гривны каждая, что дешевле на 85 гривен от обычной цены.

Колбасы "Фуэт Экстра" от брендов "Costa Brava" и "EL Medoso" стоят по 85,90 гривны за единицу вместо 122 гривен. "Фуэт иберико" от этих же производителей, упаковка 150 граммов, продается за 105,90 гривны вместо 151 гривны. Колбасы "Сальчичон Экстра" – две упаковки по 80 граммов – стоят по 63,50 гривны за штуку.

Акция длится в пределах 30–35%.

Колбасы в "АТБ"

