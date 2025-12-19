Морепродукти за пів ціни: де встигнути вигідно скупитися до новорічних свят (фото)

"Жовті" цінники висітимуть до середини наступного тижня

Святкові знижки продовжують діяти в українських магазинах. Популярні морепродукти для новорічного столу продають значно дешевше.

У "Сільпо" зараз можна вигідно купити палички сурімі, креветки та червону рибу для канапе. Найбільші знижки діють на палички сурімі — до 52%, а найменші на креветки — до 33%. Відповідні буклети показав "Телеграф".

На чому можна зекономити в магазині

Палички сурімі заморожені, вагою 500 грамів, зараз коштують 119 гривень замість 249.

Сурімі

За 100 грамів охолоджених креветок доведеться заплатити 39,90 гривень замість 59,90.

Креветки

Сьомга слабосолона або холодного копчення вагою 130 грамів продається за 149,0 гривень замість 259,0.

Червона риба

Акція діятиме з 18 по 24 грудня 2025 року. Тож варто поквапитись та придбати продукти за більш вигідною ціною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки здорожчали популярні продукти в українських магазинах упродовж 2025 року. Місцями на деякі товари різниця склала понад 100 гривень. Ми створили інфографіку, де порівняли ціни з січня по грудень поточного року.