Морепродукти за пів ціни: де встигнути вигідно скупитися до новорічних свят (фото)

Марина Бондаренко
Акції в магазині Новина оновлена 19 грудня 2025, 14:04
Акції в магазині. Фото Колаж "Телеграфу"

"Жовті" цінники висітимуть до середини наступного тижня

Святкові знижки продовжують діяти в українських магазинах. Популярні морепродукти для новорічного столу продають значно дешевше.

У "Сільпо" зараз можна вигідно купити палички сурімі, креветки та червону рибу для канапе. Найбільші знижки діють на палички сурімі — до 52%, а найменші на креветки — до 33%. Відповідні буклети показав "Телеграф".

На чому можна зекономити в магазині

Палички сурімі заморожені, вагою 500 грамів, зараз коштують 119 гривень замість 249.

Акції в "Сільпо" на сурімі протягом 18-24 грудня 2025
Сурімі

За 100 грамів охолоджених креветок доведеться заплатити 39,90 гривень замість 59,90.

Акції в "Сільпо" на креветки протягом 18-24 грудня 2025
Креветки

Сьомга слабосолона або холодного копчення вагою 130 грамів продається за 149,0 гривень замість 259,0.

Акції в "Сільпо" на червону рибку протягом 18-24 грудня 2025
Червона риба

Акція діятиме з 18 по 24 грудня 2025 року. Тож варто поквапитись та придбати продукти за більш вигідною ціною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки здорожчали популярні продукти в українських магазинах упродовж 2025 року. Місцями на деякі товари різниця склала понад 100 гривень. Ми створили інфографіку, де порівняли ціни з січня по грудень поточного року.

