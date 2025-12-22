З Днем енергетика України 2025! Красиві привітання у листівках для колег і близьких

Не забудьте привітати професіоналів зі святом 22 грудня

У понеділок, 22 грудня, своє професійне свято відзначають усі, хто працює в енергетичній галузі України. Завдяки їхній самовідданій праці ми навіть у цей непростий для країни час маємо світло та тепло у своїх оселях.

Сьогодні в Україні відзначають День енергетика 2025. Традиція святкування цього професійного дня бере початок ще у 1980-х роках, проте офіційний статус свято отримало лише 1993 року — згідно з Указом Президента України Леонідом Кравчуком.

Варто розуміти, наскільки важливою є праця енергетиків. Ці люди без відпочинку продовжують свою роботу, щоб у наших домах завжди було світло. Навіть у найважчі для України часи, коли російська армія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, вони не здаються. Тому особливо важливо висловити подяку цим героям та привітати їх із професійним святом.

"Телеграф" вітає всіх працівників енергетичної галузі та бажає їм натхнення, добра та перемог! Ми підготували гарні та оригінальні листівки та картинки, за допомогою яких ви зможете привітати своїх знайомих з їхнім професійним святом у соцмережі чи месенджері.

