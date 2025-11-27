Купа юридичних свят, День ЗСУ і не тільки: що будемо відзначати у грудні 2025-го
У перший місяць зими на нас чекає кілька державних свят
Грудень 2025 року багатий як на релігійні, так і на державні свята. У перший місяць зими ми відзначатимемо безліч пам’ятних дат та вітатимемо з професійними святами наших військовослужбовців і не тільки.
Загалом у грудні 2025 року 31 календарний день. З них 23 дні – робочі та 8 днів – вихідні. Цього місяця безліч свят, пов’язаних із юридичною сферою.
Календар свят на грудень 2025:
1 грудня — День працівників прокуратури;
6 грудня – День Збройних Сил України, День святого Миколая;
12 грудня - День Сухопутних військ ЗСУ;
14 грудня – День ліквідатора ЧАЕС;
15 грудня — День працівників суду;
19 грудня — День адвокатури;
25 грудня — Різдво Христове.
