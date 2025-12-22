С Днем энергетика Украины 2025! Красивые поздравления в открытках для коллег и близких

Не забудьте поздравить профессионалов с праздником 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают все, кто работает в энергетической отрасли Украины. Благодаря их самоотверженному труду мы даже в это непростое для страны время имеем свет и тепло в своих домах.

Сегодня в Украине отмечают День энергетика 2025. Традиция празднования этого профессионального дня берет начало еще в 1980-х годах, однако официальный статус праздник получил лишь в 1993 году — согласно Указу Президента Украины Леонида Кравчука.

Стоит понимать, насколько важен труд энергетиков. Эти люди без отдыха продолжают свою работу, чтобы в наших домах всегда был свет. Даже в самые тяжелые для Украины времена, когда российская армия наносит удары по энергетической инфраструктуре, они не сдаются. Поэтому особенно важно выразить благодарность этим героям и поздравить их с профессиональным праздником.

"Телеграф" поздравляет всех работников энергетической отрасли и желает им вдохновения, добра и побед! Мы подготовили красивые и оригинальные открытки и картинки, с помощью которых вы сможете поздравить своих знакомых с их профессиональным праздником в соцсети или мессенджере.

