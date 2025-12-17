Рус

Ваш урожай залежить від pH. Як визначити кислотність по бур’янах і зробити ґрунт родючим

Ірина Семчишина
Читать на русском
Як визначити кислотність ґрунту без лабораторного аналізу
Як визначити кислотність ґрунту без лабораторного аналізу.

Є рослини, які ростуть виключно на кислих або нейтрально-лужних ґрунтах.

Багато овочів добре ростуть на слабокислому ґрунті, тоді як, наприклад, буряк і капуста обожнюють ґрунт із лужною реакцією. Виходить, що знаючи рН-кислотність своєї землі садівники-городники можуть виростити повноцінний урожай. Але як визначити тип ґрунту без лабораторного аналізу, зробити який через різні обставини не всім доступно?

Важливо: є рослини-індикатори, які ростуть виключно на тому чи іншому ґрунті. І орієнтуючись на них, можна скоригувати підживлення саду та городу, щоб гарантувати врожай.

Що легко росте на кислому ґрунті?

  • хвощ;
  • жовтець (лютик);
  • щавель кінський;
  • люпин;
  • верес;
  • брусниця;
  • журавлина;
  • мох;
  • купальниця;
  • ревінь та ряд інших.

У разі сильної кислотності, тобто низького рН, уповільнюється розвиток кореневої системи, ускладнюється засвоєння основних елементів живлення — калію, магнію, фосфору.

Як покращити кислий ґрунт?

Найпростіший, безпечний і доступний спосіб підвищити рН — розсипається і зашпаровується в грунт деревна зола з розрахунку 0.3-0.5 кг на квадратний метр або доломітове борошно (0.2-0.5 кг/м). Також для розкислення ґрунту використовують вапно, гіпс або крейду.

Важливо: Не надумайте самостійно розкислювати землю за допомогою харчової соди! Без знання точного дозування є ризик накопичення натрію, який є шкідливим для більшості рослин.

Поліпшити кислотність ґрунту без найменшої шкоди допоможуть трави-сидерати. Для цього потрібно посіяти овес, ріпак, фацелію, пшеницю, буркун, олійну редьку, які також у процесі вегетації значно покращують структуру ґрунту, сприяючи його родючості.

