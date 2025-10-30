Що додати в ґрунт, щоб захистити його від хвороб та шкідників — 3 дешеві засоби

Називаємо три доступні та екологічні методи, які дозволять знезаразити ґрунт, запобігти спалахам хвороб та появі шкідників у новому сезоні.

По завершенню городнього сезону в ґрунті накопичуються патогенна мікрофлора, спори грибків, віруси, бактерії. Також у цей час влаштовуються на зимівлю та шкідники, які з настанням весни знову підуть в атаку на вашу розсаду. І щоб гарантувати перемогу у цій битві, потрібно заздалегідь провести дезінфекцію ґрунту. Особливо це важливо для власників теплиць, де найчастіше створюються особливо сприятливі умови для розвитку хвороб.

Є різні способи знезараження ґрунту. Хтось похвалить хімічні способи дезінфекції, що передбачають застосування оцтової кислоти, формаліну, хлорного вапна або фосфіду алюмінію. Але будь-яка хімія — це хімія, яка так чи інакше може позначитися на людині. Тому зупинимося на простих, але дієвих засобах, які до того ж не позначаться на екології вашої ділянки.

Окріп

Найпростіший, хоча, можливо, енерговитратний спосіб. Кип’ятимо воду і розливаємо через лійку по 10 літрів окропу на квадратний метр ґрунту. Знищуються і патогенні мікроорганізми, і ґрунтові шкідники, чи то трипси, попелиця, нематода та інші. Важливо одразу після обробки прикрити землю плівкою, тим самим продовжуючи та підсилюючи ефект.

Марганцівка чи залізний купорос

Слабкий розчин марганцевого калію розливається поверхнею ґрунту, аналогічно 10 літрів на квадратний метр. Антимікробний та антисептичний ефект гарантований, але крім цього марганець є важливим для розвитку рослин елементом, тому ця обробка є ще й добривом.

Але якщо у вас ґрунт кислий, щоб його ще більше не закисляти, краще скористатися залізним купоросом, який не впливає на РН. В цьому випадку потрібно взяти 0.5 кг залізного купоросу і стільки ж карбаміду (або сечовини), розвести в теплій воді та обробити ґрунт за допомогою розпилювача.

Порошок гірчиці

Потрібно взяти 1 кг гірчиці у порошку на 1 квадратний метр ґрунту та рівномірно розподілити по поверхні. Потім граблями змішати порошок із землею та злегка поглибити його. Для кращого ефекту, особливо якщо ви це робитимете ранньою весною, на цьому етапі можна пролити ґрунт азотним добривом, взявши 20 грамів, наприклад, сечовини з розрахунку на 1 квадратний метр. Потім закрити плівкою на кілька тижнів.

Всі ці способи не завдають шкоди нікому, крім збудників хвороб та ґрунтових шкідників. Навіть більше — після такої обробки структура ґрунту покращується та створюються сприятливі умови для вирощування рослин.

