Нічого не потрібно підключати та купувати: як легко освітити всю кімнату під час блекауту (відео)

Цей варіант економний і досить простий у використанні

У нашій країні продовжують діяти графіки відключення електроенергії, і щоб не залишатися у темряві, українці вигадують різні лайфхаки. Один із таких способів дозволяє освітити всю кімнату, витративши мінімум часу та зусиль.

У Tik-Tok показали, як без додаткових витрат зробити "ліхтар", який виручить під час блекауту. Потрібно кілька підручних засобів.

Чим освітити кімнату, якщо немає електроенергії

Під час вимкнення електрики не варто сидіти у темряві. Якщо у вас немає LED-ламп або інших освітлювальних приладів, можна самостійно зробити "ліхтарик", який допоможе освітити приміщення.

Для цього вам знадобляться звичайні підручні речі: пляшка з водою, ліхтарик, фольга та скотч.

Фольгу потрібно скрутити у щільний рулон, потім порвати на невеликі шматочки та кинути їх у пляшку з водою. Після цього ліхтарик поміщають зверху та фіксують скотчем. Світло від ліхтарика, проходячи через воду та фольгу, розсіюється по всій кімнаті, створюючи м’яке та рівномірне освітлення.

Чим освітити кімнату, якщо немає електроенергії

Такий простий лайфхак допомагає зробити перебування в будинку під час блекауту набагато комфортнішим.

"Телеграф" писав раніше, як зберегти їжу теплою при відключенні світла. Бабусин метод із каструлею в ковдрі вже застарів.