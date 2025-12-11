На випадок блекауту: як за хвилину зробити "міні-батарею" вдома (відео)

Українці активно обговорюють незвичайну ідею у соцмережах

В умовах тривалих відключень електроенергії українці запасаються лайфхаками на зиму, щоб залишатись у теплі та з освітленням будинку. Одним з таких називають дієвий спосіб із глиняним горщиком та свічками.

Відповідне відео було опубліковано в соціальній мережі TikTok на сторінці irishaakit. Автор зазначає, що така конструкція всього за пару годин перетвориться на "батарею", яка зігріє кімнату.

Таким чином, можна створити хоча б мінімальне джерело тепла, коли вдома немає світла і немає можливості увімкнути обігрівач.

Для створення такої "батареї" потрібно лише дві речі:

глиняний горщик

свічки

Увага! У ролику є нецензурна лексика.

На відео видно, що автор просто встановлює свічки всередину горщика і далі глиняний матеріал поглинає тепло та поступово віддає його у приміщення. До того ж над горщиком можна погріти руки, якщо вдома, наприклад, дуже холодно.

Важливо пам’ятати, що будь-які експериментальні методи варто застосовувати лише з особливою обережністю! Не залишайте таку річ без нагляду або на ніч.

