Це врятує і ваші продукти, і холодильник: що потрібно зробити під час вимкнення світла

Головне — не випускайте холод, відкриваючи постійно дверцята холодильника

В Україні продовжуються відключення електроенергії, до яких потрібно правильно підготуватися. Наприклад, щоб продукти в холодильнику не втратили свіжість, та й сама техніка не постраждала, важливо знати кілька ефективних лайфхаків.

У TikTok поділилися порадами, як врятувати продукти під час блекауту. Слід до них дослухатися.

Як зберегти продукти свіжими під час вимкнення світла

Головна помилка, яку допускає більшість, полягає у частому відкриванні дверцят холодильника. Навіть одне зайве відкриття скорочує запас холоду на 20–30 хвилин, тому не варто робити це без потреби.

Щоб продукти залишалися свіжими якомога довше, заздалегідь розмістіть їх ближче до дверцят, а ті, які менш швидкопсувні сховайте вглиб холодильника.

Щодо морозилки, то порожній простір заповніть замороженими пляшками з водою — вони будуть працювати як акумулятори холоду. Щобільше, чим повніше заповнена морозилка, тим довше вона зберігає температуру. Майже порожня морозилка тримає холод близько 6-8 годин, а завантажена від 20 до 48 годин.

Також перевірте ущільнювач дверцят холодильника. Це легко зробити за допомогою аркуша паперу. Якщо папір легко витягнути, ущільнювач потрібно замінити, оскільки він не зберігає холод.

Як зберегти продукти при вимкненнях світла

Під час частих відключень світла потрібно знати, як урятувати не лише продукти, а й сам холодильник. Від стрибків напруги техніку допоможе захистити портативний стабілізатор із функцією перехідника. Також варто розглянути придбання генератора або зарядної станції, які підтримуватимуть роботу холодильника без частих перебоїв.

