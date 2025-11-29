Компактна і коштує лише 55 гривень: українка показала знахідку, яка виручить під час блекауту (фото)

Лампа працює на батарейках і дуже зручна у використанні

Під час відключення електроенергії українці рятуються за допомогою різних ламп, світильників та гірлянд. Цікаві знахідки вони активно показують у соціальних мережах. Наприклад, одна дівчина придбала у "Аврорі" компактну лампу для читання книг.

Корисною знахідкою вона поділилася у Threads. Така лампа з прищіпкою коштує лише 55 гривень.

Лампа для читання книг з "Аврори"

Ця компактна лампа на прищіпці стане незамінною, якщо ви хочете читати, не заважаючи іншим, або під час блекаутів, коли потрібне джерело світла. Плюс до всього, вона допомагає згаяти час за корисним заняттям і легко кріпиться до сторінок книг, не пошкоджуючи їх.

Лампа для читання книг з "Аврори"

Висота лампи становить 12 сантиметрів, діаметр — 3,5 сантиметра, живлення забезпечує три батареї типу LR41, що вже входять до комплекту.

Лампа-прищіпка за 55 гривень

Користувачі зазначають, що це справді корисна знахідка і багато хто не знав, що таку лампу можна придбати в "Аврорі" за низькою ціною, тому замовляли на Temu:

"Купила собі таку, вже півроку користуюся, хоча хтось писав, що швидко ламається";

"Думала замовити на Тему, але вчасно потрапила на ваш тред і піду в "Аврору"";

"Ого, чому її раніше не було? Я вже на Тему замовила".

Але в коментарях деякі відзначають, що яскравість такої лампи може швидко знижуватися, оскільки батарейки інтенсивно розряджаються, а коштують дорожче, ніж сама річ:

"Є така, купувала, щоб читати у поїзді, але яскравість потім знижується";

"У мене є кілька таких, але батарейки дуже швидко сідають, а коштують дорожче, ніж сама лампа";

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про перший магазин "Аврора" в Україні. Він з’явився ще у 2011 році.