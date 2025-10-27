Це смішне слово з шахів називає стан, який був майже в кожного: ніколи не здогадаєтесь, що воно означає

Іноді буває момент, коли "і робити не можна, і не робити не можна". Яке слово з шахів, точно описує життєву безвихідь?

Іноді по слову важко здогадатися, що воно може означати. Зокрема серед таких — цуґцванґ. За звучанням можна запідозрити в нього німецьке походження, а от із значенням знайомі не всі, попри те, що більшість людей стикались із такою ситуацією.

Цуґцванґ — термін із шахів, шашок та інших стратегічних ігор, який означає ситуацію, коли будь-який можливий хід лише погіршує становище гравця. Іншими словами — це момент, коли рухатися необхідно, але кожен варіант веде до поразки. Це слово, яке використовують на позначення ситуації, коли "робити не можна і не робити не можна".

Слово походить з німецької Zugzwang — "примус до здійснення ходу". Однак українською можна дібрати хай не абсолютні, але все ж таки дуже близькі за значенням синоніми. На думку користувачів "Словотвору", найближчим українським відповідником є слово "безвихідь". Серед лідерів також попали "силохідь", "кривостан", "трісця".

Як вживати слово цуґцванґ на позначення побутових життєвих ситуацій

Після серії невдалих рішень уряд опинився у цуґцванґу — будь-який наступний крок викличе невдоволення суспільства.

У їхніх стосунках настав цуґцванґ: якщо промовчить — образиться партнер, якщо скаже — посваряться.

Іноді в житті буває цуґцванґ — коли будь-яке рішення здається неправильним, але стояти на місці вже не можна.

