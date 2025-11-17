Звучить, як лайка. Що означає смішне "пернате" українське прізвище
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є майже тисяча українців з такими прізвищами
В Україні мешкає чимало громадян з кумедними прізвищами, серед яких Пєтухова чи Пєтух. Ці родові імена досить сильно схожі на лайливе слово "півень" (російською "пєтух"). Тому виникає питання: як утворились відповідні прізвища та що означали в давнину.
Як зазначено на порталі "Рідні", одним з найпоширеніших "пернатих" прізвищ в Україні є Пєтухова. Адже на території країни мешкає 792 людини з таким прізвищем.
Найчастіше його носять жінки на ім'я Тетяна. Якщо дивитись на поширення прізвища по областях, то видно, що найбільша кількість Пєтухових в Києві та на Харківщині і Донеччині.
Також досить поширене прізвище Пєтухов, яке носять 686 осіб. Більшість мешкає також в Києві, на Харківщині та в Донецькій області. Окрім того, досить часто зустрічається прізвище Пєтух. Його мають 45 українців. Найбільша кількість мешкає на території Криму. До того ж можна в Україні зустріти Пєтухіна та Пєтухіну.
Що означає прізвище та як утворилось
Походження прізвища Пєтухов чи Пєтух має кілька версій, однак жодна з них не пов'язана з лайливим значенням слова. В давнину півнем називали людину, яка розводить птахів та проводить багато часу з ними. Також це родове ім'я могло з'явитись як прізвисько. Адже яскраву людину з гучним голосом та запальним характером називали півнем.
Окрім того, не слід забувати, що півні як птахи відомі своїм норовливим характером та постійними бійками за територію з іншими півнями. Тому таке прізвисько могли дати й розбійнику, чи досить темпераментному чоловіку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як звучать вимираючі кумедні українські прізвища.