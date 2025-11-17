Звучить, як лайка. Що означає смішне "пернате" українське прізвище

Є майже тисяча українців з такими прізвищами

В Україні мешкає чимало громадян з кумедними прізвищами, серед яких Пєтухова чи Пєтух. Ці родові імена досить сильно схожі на лайливе слово "півень" (російською "пєтух"). Тому виникає питання: як утворились відповідні прізвища та що означали в давнину.

Як зазначено на порталі "Рідні", одним з найпоширеніших "пернатих" прізвищ в Україні є Пєтухова. Адже на території країни мешкає 792 людини з таким прізвищем.

Найчастіше його носять жінки на ім'я Тетяна. Якщо дивитись на поширення прізвища по областях, то видно, що найбільша кількість Пєтухових в Києві та на Харківщині і Донеччині.

Поширення прізвища Пєтухова

Також досить поширене прізвище Пєтухов, яке носять 686 осіб. Більшість мешкає також в Києві, на Харківщині та в Донецькій області. Окрім того, досить часто зустрічається прізвище Пєтух. Його мають 45 українців. Найбільша кількість мешкає на території Криму. До того ж можна в Україні зустріти Пєтухіна та Пєтухіну.

Поширення прізвища Пєтухов

Поширення прізвища Пєтух

Поширення прізвища Пєтухін та Пєтухіна

Що означає прізвище та як утворилось

Походження прізвища Пєтухов чи Пєтух має кілька версій, однак жодна з них не пов'язана з лайливим значенням слова. В давнину півнем називали людину, яка розводить птахів та проводить багато часу з ними. Також це родове ім'я могло з'явитись як прізвисько. Адже яскраву людину з гучним голосом та запальним характером називали півнем.

Окрім того, не слід забувати, що півні як птахи відомі своїм норовливим характером та постійними бійками за територію з іншими півнями. Тому таке прізвисько могли дати й розбійнику, чи досить темпераментному чоловіку.

