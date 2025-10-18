Росіяни ні за що не зрозуміють. Яке смішне українське слово знають навіть не всі українці

Це слово може розвеселити співрозмовника, хоча має лайливе значення

В українській мові є чимало унікальних та кумедних слів. Їх вживання не тільки може поповнити словниковий запас, а й розвеселити співрозмовника. Зокрема в цьому допоможе слово "вишкребок".

"Телеграф" розповість вам його значення, а також, коли краще вживати. Зауважимо, що "вишкребок" дослівно можна перекласти на російську — "выскребок", але фактичного такого слова немає.

Згідно з тлумачним словником, "вишкребок" має два значення. Одне з них — невеликий хліб із залишків тіста на дні чи стінці макітри, діжки. Тобто буквально те, що повишкрібали та зробили з нього хліб. До слова, не завжди йдеться саме про тісто, адже залишки можна вишкребти й з інших ємностей: вишкребки каші, цементу тощо.

Слово вишкребок

Інше значення слова "вишкребок" — остання дитина у сім'ї. Зазвичай тут йдеться про лайливий підтекст. Іноді так називали неповноцінну чи зневажливу людину. Виходить, що "вишкребок" — слово розмовного стилю, побутового характеру. Його частіше можна почути на заході та півночі України.

Приклади вживання:

Геть відціля, мерзота, вишкребки всього, що є найгидчішого у світі, геть!.. (Кроп., II, 1958, 472);

О, я помирюся з цим вишкребком Косінським. Не інакше, як Замойський його й підкинув нам для розбрату (Ле, Наливайко, 1957, 43).

