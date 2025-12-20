Варто запастися курятиною напередодні свят? Чи загрожує Україні стрибок цін

На ринку фіксується надлишок пропозиції м'яса птиці

Страви з курки традиційно присутні як на повсякденному, так і на святковому столі українців. Ціни на курятину впали, але багатьох цікавить, чи не зростуть вони ближче до свят.

Що треба знати:

Вартість м'яса курки знизилася на 20% попри блекаути через три фактори

Хоча ціни й впали, експерти не радять робити запаси

Споживчий попит залишається низьким через загальну економічну ситуацію

Своїми прогнозами щодо вартості курятини напередодні Різдва та Нового року з "Телеграфом" поділилися експерти: Скільки коштуватиме курятина перед Новим роком та чи варто робити запас (інфографіка)

Чи здорожчає курятина найближчим часом

Заступник комерційного директора "Агро-Рось" Наталія Сайківська в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" зазначила, що не чекає значного росту цін на курятину. Якщо вартість й зросте, то мінімально.

Я думаю, що вона десь зафіксується. Плюс-мінус буде варіюватися. Якщо це з розрізу ціни тушки, то це плюс-п'ять гривень. На сьогодні ринкова гуртова ціна тушки буде десь в районі 85-90 гривень. Я не думаю, що ціна буде рости. Багато нюансів, які формують ціну. Десь так воно і буде, — прогнозує вона

Поточні ціни на курку в Україні

З нею згодний і виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко. За його словами, зараз відпускні ціни на куряче м'ясо на межі собівартості.

Цей тренд триває і сьогодні. У грудні ціни реалізації будуть під впливом цих факторів і суттєво не зміняться, — каже фахівець

Вже три роки попит на м'ясо не зростає перед зимовими святами

Традиційно перед Новим роком та Різдвом ціни на м'ясо зростають. Це пов'язане з підвищенням попиту — курку купують до свят, а також закінчується піст, тому м'яса купують більше. Однак зараз ситуація змінилася.

На сьогодні цього немає вже третій рік, бо питання саме про нашу енергетику, про блекаути, про зберігання, — пояснила Наталія Сайківська

Курочка завжди є на святковому столі українців

Які частини курки коштуватимуть найменше

За її словами, виробники намагаються утримувати доступні ціни на певні частини курки. Йдеться про тушку та чверть: якщо гуртова ціна становить 85 гривень, то на полиці вона має бути близько 93-95 гривень з урахуванням торгової націнки.

Однак, додала Сайківська, продавці не завжди змінюють вартість навіть тоді, коли виробники її опускають. Через це українці часом не відчувають здешевшання тоді, коли гуртові ціни знижуються.

Щодо інших частин курки — стегенця, філе, крильця — кожен виробник формує власну цінову політику. Ціни можуть бути різними залежно від регіону, мережі тощо.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу", як зміняться ціни на яйця перед Новим роком. Є кілька причин, чому цього року яйця не подорожчають так сильно, як у попередні роки.