М'ясо в Україні може здорожчати одразу на 10%: експерт назвав причину

Попри збільшення витрат виробники м'яса в Україні не можуть забезпечити собі повну енергетичну автономність

Тривалі відключення світла в Україні додають 10% до собівартості виробництва м'яса. Проте, українські фермери адаптуються до нових умов.

Необхідність автономного забезпечення електроенергією змушує виробників підіймати ціни. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів аналітик м’ясного ринку Микола Бабенко.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфу": Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком (інфографіка)

Вплив відключень електроенергії на ціни

За словами експерта, відключення електроенергії стали суттєвим фактором, який впливає на вартість виробництва. Він підтвердив, що витрати зросли на 10% через необхідність автономного енергозабезпечення.

"Це живі організми, хоч галузь вирощування і переробки вже давно адаптувалася до нових викликів з блекаутами. І всі мають генерацію власну, але вона не забезпечує ні в кого на 100% потреби. Це максимум 50-60%", —зазначив Бабенко.

Микола Бабенко

За його словами, тривалі відключення можуть нести великі ризики. Оскільки кормороздача, подача води, вентиляція залежать від безперебійного енергоживлення, якщо щось піде не так, за добу може загинути все поголів'я.

Микола Бабенко

Чи загрожує Україні блекаут

Енергосистема України суттєво пошкоджена російськими атаками, але заяви про те, що система балансує на межі колапсу не відповідають дійсності. Про це "Телеграфу" розповів у бліцінтерв'ю народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"В Україні є проблеми з будівництвом захисних споруд другого і третього рівня, але попри те, у нас високий ступінь готовності. Навіть масштабними атаками Росії не вдається досягнути її мети — знеструмити та занурити в блекаут всю Україну", — сказав нардеп.

Сергій Нагорняк

Також Нагорняк пояснив, що ті відключення світла, що зараз діють в Україні — не блекаути, а обмеження споживання. "Укренерго" балансує систему через відключення різних категорій споживачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який продукт радять закуповувати перед Різдвом і Новим роком.