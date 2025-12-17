Документ втратить свою силу? Чому свідоцтва і інші папірці краще не ламінувати

Під час відвідування різних установ можуть виникнути проблеми з документами

Багато хто з українців має заламіновані документи, наприклад свідоцтва про народження чи шлюб. Чи не заважатиме цей пластик під час надання послуг у різних установах.

Законодавством країни не заборонено цього робити. Про це пояснили в Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Однак державні органи, нотаріуси та реєстратори зобов’язані працювати тільки з оригіналами документів. Якщо папір заламінований, важко підтвердити його справжність, і експертизу провести неможливо.

Документи

При перетині кордону прикордонники та міграційна служба можуть відмовити у прийомі ламінованих документів і вимагати оригінали. На заламінованому папері не можна ставити штамп апостилю, робити виправлення або доповнення. Це стосується свідоцтв про народження, шлюб та інших документів, які використовують за кордоном.

Нотаріус приймає лише ті ламіновані документи, які дозволені законом. Серед них – посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, пенсійне посвідчення та дипломи. Також ламінування не забороняється для документів, що відразу виготовлені з полімеру, наприклад ID-картки, паспорти та міжнародні водійські посвідчення.

