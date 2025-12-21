Чоловіки зі сфери медіа будуть виїжджати з України по-новому у 2026 році: що зміниться 1 січня
З 1 січня набирає чинності постанова Кабміну щодо змін в правилах виїзду за кордон представників стратегічних комунікацій
В Україні з 1 січня 2026 року змінюються правила виїзду за кордон для чоловіків, які працюють у сфері стратегічних комунікацій та медіа. З цього дня листи-інформування про дозвіл на перетин кордону надаватиме не Міністерство культури, а Держкомтелерадіо.
До набрання чинності вказаних змін прикордонники приймають до розгляду листи від Мінкульту. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Кабмін ухвалив Постанову №1509, якою визначено зміни до Порядку перетинання державного кордону. Це стосується чоловіків 23-60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері" — йдеться у повідомленні.
Згідно з документом, пропуск таких осіб через кордон здійснюватиметься за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення. В ньому повинні бути зазначені дата виїзду та повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані.
Водночас ДПСУ розглядає листи від Мінкультури до набрання чинності цієї норми. Також необхідно мати при собі:
- запрошення іноземної організації для участі у заході з українським перекладом;
- паспорт для виїзду за кордон;
- військово-обліковий документ з відмітками ТСК та СП або електронний ВОД.
"Максимальний строк перебування таких громадян за кордоном – не більше 60 днів", — нагадали в ДПСУ.
