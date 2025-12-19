Плетені кошики із СРСР повертаються: чому вони витісняють сучасні пакети

Ці кошики й досі можуть використовувати ваші бабусі та дідусі

Плетені кошики з лози й досі використовують, незважаючи на появу численних сучасних альтернатив, як от багаторазові пакети чи сумки. Найчастіше кошики беруть на Великдень, коли йдуть до церкви. Хоча у деяких вони служать як місце, де зберігаються овочі.

Ці кошики також можна побачити на ринках, де лежить товар, на дачах для інструментів і в квартирах, як органайзери чи елементи декору, адже кошики бувають різних форм, як нагадує "Телеграф".

Кошик використовують у побуті

Кошик на церковні свята

Раніше також популярними були різнокольорові кошики з пластикових шнурів. Вони мали рухомі ручки, що робило їх ще зручнішим. Саме таким кошикам віддавали перевагу, коли потрібно було зберегти первозданний вигляд продукту або предмета.

Кошик з пластикових шнурів

Сьогодні плетені кошики застосовують по-різному. На ринках і фермерських ярмарках ними носять продукти, на природі — збирають гриби, ягоди та зелень, а на дачі — зберігають садові інструменти і врожай. У квартирах кошики використовують як органайзери для дрібних речей, іграшок або матеріалів для рукоділля. Кажуть, що в такому випадку кошики найзручніші, ніж пакети, мішки або сумки, бо предмети і продукти там не цвітуть і не смердять вогкістю, бо кошик має отвори, через які циркулює повітря.

