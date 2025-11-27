Найпалкіші і найбільш пристрасні коханки по гороскопу: ці три знаки Зодіаку зведуть з розуму будь-якого кавалера

Хто з жінок за знаком Зодіаку найкращі коханки

Деякі жінки у любовних справах тихі та спокійні, деякі романтичні та ніжні, а деякі палкі та пристрасні. Іноді на це впливає і знак Зодіаку, під яким народжена жінка.

"Телеграф" розповідає, хто із знаків Зодіаків найгарячіші та найпалкіші у ліжку.

Як виявилося, таких незабутніх коханок по гороскопу три – це Тельці, Терези та Риби, пише Cafe Astrology. Представниці цих знаків Зодіаку здатні звести з розуму будь-якого чоловіка.

Тельці

Тельці — романтичні, витончені та глибоко чуттєві представниці Зодіаку. Вони можуть демонструвати сором’язливість у звичайному житті, але коли справа доходить до близькості — їм немає рівних. Вони здатні розкрити себе несподіваним чином і здивувати партнера своїми вміннями.

Терези

Жінки-Терези — рішучі і темпераментні, вони мають сильний характер і неймовірну харизму. У житті така жінка може здаватися суворою і навіть стервозною, але за зачиненими дверима спальні вона відкривається з іншого боку. Представниця цього знаку Зодіаку дуже чуттєва, розкута та ніжна. Вона зводить з розуму чоловіків і вміє насолоджуватися собою.

Риби

Риби — один з найромантичніших і велелюбних знаків Зодіаку. Зустріти таку жінку для чоловіка великий успіх, адже вона назавжди залишиться у пам’яті. Жінка-Риба впевнена у своїй привабливості, не соромиться своїх фантазій і сміливо реалізує їх з партнером. Вони дуже палкі і пристрасні коханки, хоча в житті можуть здаватися дуже спокійними та навіть сором’язливими.

