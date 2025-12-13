Смак дитинства: що сталося з цукерками "Південна ніч", які досі шукають тисячі українців

Ці солодощі, які зникли з полиць близько 2019 року, досі викликають хвилю ностальгії в соцмережах, а українці мріють про їхнє повернення

Іноді достатньо лише назви, щоб у пам’яті з’явився знайомий аромат, дитячий спогад і відчуття безтурботності. Для багатьох саме такими залишилися цукерки "Південна ніч" – легендарні солодощі, у яких терпке фруктове повидло поєднувалося з темною шоколадною глазур’ю.

Колись вони були символом тепла, літніх вечорів і домашнього затишку, а тепер перетворилися на майже забутий смак минулого. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Радянський початок

"Південна ніч" народилася у часи СРСР, коли кондитерська промисловість активно експериментувала з поєднанням класичних рецептур і нових технологій. Назва цукерок мала викликати асоціації зі спекотною літньою порою, відпочинком і м’яким південним кліматом. Така гра образів робила продукт чуттєвим — не просто солодким, а емоційним символом тепла.

Виробляли ці ласощі на кількох фабриках, а сам рецепт роками удосконалювався. Попри це, справжні кондитерські секрети залишилися в тіні – у кожному регіоні смак міг трохи відрізнятися.

Цукерки "Південна ніч"

У чому секрет смаку

Головна особливість "Південної ночі" — начинка з густого повидла, яке мало приємну кислинку й не було надто солодким. У поєднанні з насиченою шоколадною глазур’ю це створювало глибокий, збалансований смак — ніжний і водночас дорослий.

Цукерки "Південна ніч"

Така рецептура відрізняла їх від багатьох сучасних цукерок, перенасичених цукром і ароматизаторами. "Південна ніч" була витриманою у своїй простоті — як домашнє варення, загорнуте в святковий шоколад.

Зникнення і спогади

Після розпаду СРСР цукерки ще деякий час залишалися в обігу. Їх можна було знайти у 90-х і навіть на початку 2000-х, але поступово вони почали зникати з полиць. Близько 2019 року виробництво остаточно припинилося – принаймні у великому масштабі.

Це зникнення стало частиною ширшого явища: багато знакових смаків і брендів радянської доби поступово відійшли у минуле. У соцмережах тема "повернення Південної ночі" породила хвилю ностальгії. У 2022 році на Change.org з'явилася петиція з понад 1200 підписами, адресована Петру Порошенку як власнику Roshen, з проханням повернути цукерки, які наповнювали полиці супермаркетів.

Версія від Ріконд

Українська компанія Ріконд відродила "Південну ніч" як желейні цукерки з яблучного пюре чи фруктово-желейною начинкою, глазуровані шоколадом. Вони доступні в упаковках по 1 кг чи 4,5 кг на маркетплейсах та онлайн – від 250 грн. Це не точна копія старого оригіналу, але близький аналог, що задовольняє ностальгію.

Цукерки "Південна ніч" від фабрики "Ріконд"

Культурний код і пам’ять

"Південна ніч" – не просто солодкий виріб, а фрагмент культурного коду, що об’єднує покоління. Для когось це – спогади про дитинство, подарунки до свят чи новорічні набори у блискучих обгортках. Для інших – символ тієї щирості почуттів, що відчувалася навіть у дрібницях.

Можливо, точний рецепт сьогодні втрачено. Але смак, який залишив відбиток у колективній пам’яті, не зникає остаточно – він живе у нашій ностальгії та мріях про "Південну ніч", яку хочеться зустріти знову.

