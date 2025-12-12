Цю цукерку вигадали спеціально для обгортки: де насправді з’явилась легендарна "Стріла"

Для мільйонів українців ця цукерка назавжди залишилася символом свята дитинства

Є солодощі, які просто беруть до чаю – і є ті, які запам’ятовують на все життя. Саме такими стали конусоподібні цукерки "Стріла": трохи дефіцитні, завжди "на свято" і завжди особливі – з тієї ж ліги, що й легендарний "Вечірній Київ".

Кожна така "стріла" з золотої фольги ставала маленькою подією – символом рідкісної розкоші в доволі скромному солодкому світі. "Телеграф" розповість про їх історію детальніше.

Коли обгортка важливіша за рецепт

Історія "Стріли" – це рідкісний випадок у кондитерській індустрії, коли спочатку з'явилася упаковка, а вже потім під неї створили продукт. На Одеській кондитерській фабриці слюсар Григорій Махліс винайшов механізм, що скручував кружечок фольги в ідеальний конус. Технологи вирішили не шукати цій формі застосування серед наявних солодощів, а розробити принципово нову цукерку. Для її виробництва навіть збудували окрему лінію.

Що всередині золотої "ракети"

Класична "Стріла" – це багатошарова конструкція. Конусоподібна обгортка з фольги зсередини вкрита тонким шаром шоколадної глазурі. Основний об'єм займає м'яка помадно-кремова маса з додаванням коньяку або бренді. А зверху цукерку прикрашає кольоровий крем – деталь, яка створювала відчуття ресторанного десерту.

Саме ця комбінація – елегантна форма, шоколад і легка алкогольна нота в начинці – виділяла "Стрілу" серед масових карамелей і простих шоколадних цукерок радянської епохи.

Святковий дефіцит

Для дітей 1970–1990-х "Стріла" була особливою цукеркою. Через вищу ціну та обмежену доступність її рідко купували щоденно. Частіше ці маленькі "ракети" з'являлися на столі під час свят, у подарункових наборах або коли йшли в гості.

Коробка від цукерок "Стріла"

Купити їх можна було у фірмовому магазині "Золотий ключик". Саме тому у спогадах багатьох дорослих українців "Стріла" асоціюється не просто зі смаком, а з особливими моментами – новорічними ранками, днями народження, сімейними застіллями, коли з серванта діставали "делікатеси".

Від Одеси до всієї України

З часом технологію виробництва конусоподібних цукерок підхопили інші підприємства. Особливо активно "Стрілу" популяризувала Чернігівська кондитерська фабрика, зробивши її своїм ключовим брендом. Виробник навіть жартував у рекламі, що цукерки "зі швидкістю стріли" розлетілися по Європі, а продукція отримала відзнаку "Золотий символ якості національних товарів та послуг".

Сучасна упаковка оригінальної "Стріли"

Паралельно з'явилися регіональні варіації – "Стріла Дніпровська", "Стріла Подільська" та інші модифікації на тему легендарного десерту.

Легендарна "Стріла" сьогодні

Сьогодні знайти класичну "Стрілу" стало непростим завданням. Оригінальні одеські цукерки не завжди присутні в масовому роздрібі, тому шанувальники замовляють їх через онлайн-магазини або шукають регіональних виробників.

Для одних це просто солодощі з минулого, для інших – маленька часова машина, що повертає в епоху, коли святковий стіл, золота фольга та смак коньячного крему означали справжнє свято.

