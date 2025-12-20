Цукерки зі смаком різдвяних свят: чому ці львівські солодощі досі люблять українці (фото)

Ці виробляються з 1969 року і досі залишаються одними з найпопулярніших продуктів фабрики

У кожної епохи є свої смакові символи. Для радянського та пострадянського простору такими символами стали цукерки з романтичними назвами – "Стріла", "Червоний мак", "Білочка", чи "Вечірній Київ". Вони прикрашали святкові столи, ставали бажаним подарунком і формували особливий код спогадів, зрозумілий мільйонам людей.

"Зоряне сяйво" від львівської фабрики "Світоч" – одна з таких цукерок-легенд, що пережила зміну епох, економічних систем і навіть власників виробництва. У часи дефіциту їх шукали по всьому місту, в 90-х вони стали доступнішими, але не втратили цінності, а сьогодні продовжують конкурувати з імпортними брендами, зберігаючи автентичний смак і унікальну технологію виробництва.

Що робить ці цукерки особливими і як "Зоряне сяйво" вдається залишатися актуальним у світі безлічі шоколадних новинок? "Телеграф" розповідає історію цукерок, які пахнуть ностальгією, але смакують напрочуд сучасно.

Гармонія смаку і текстур

Кожна цукерка "Зоряне сяйво" — це поєднання шоколадного корпусу та ніжної пралінової начинки з арахісом, вафельною крихтою і легкими пряними нотами. Завдяки збалансованій рецептурі смак виходить насиченим, але не надто солодким, з характерним "хрустом" зверху, який добре запам'ятовується.

Шоколадна глазур виготовляється на основі какао-продуктів, що забезпечує шовковисту текстуру і приємне танення в роті. Саме це поєднання ніжності начинки та хрусткої текстури робить "Зоряне сяйво" особливим серед інших шоколадних цукерок.

Цікаві факти про "Зоряне сяйво"

Виробництво цих цукерок досі частково відбувається на лініях, змонтованих ще у 1960-х роках. Частина процесів лишається напівручними, що є рідкістю в сучасній харчовій промисловості. Через гучний шум старого обладнання працівниці цеху працюють у навушниках, але саме ця "ретро"-технологія допомагає зберігати автентичну структуру начинки й глазурі.

"Зоряне сяйво" входить до найпопулярніших подарункових та вагових цукерок "Світоча" і стабільно присутнє в асортименті супермаркетів і онлайн-магазинів по всій Україні. Цукерки випускаються як у вагових варіантах, так і в подарункових упаковках різного формату.

Львівська традиція "Світоч"

Львівська кондитерська фабрика, відома нині як "Світоч", сформувалася в сучасному вигляді у 1962 році внаслідок об'єднання кількох підприємств, хоча коріння виробництва сягає 1882 року. У 1969 році тут відкрили окремий цех шоколадних виробів, що став майданчиком для створення фірмових цукерок, зокрема й "Зоряного сяйва".

Фабрика "Світоч" в святковому декорі

Сьогодні бренд входить до складу корпорації Nestlé, але зберігає львівський характер і впізнавану стилістику упаковок. Це поєднання історичної спадщини та сучасних стандартів якості робить продукцію "Світоча" конкурентоспроможною як на українському, так і на міжнародному ринку.

Цукерки, що створюють настрій

"Зоряне сяйво" часто обирають для святкових наборів, новорічних кошиків і як "маленький презент без приводу". Для багатьох споживачів саме ці цукерки стають емоційним містком між дитячими спогадами про радянські та пострадянські свята й сучасними сімейними традиціями.

Єтап виробництва цукерок "Зоряне сяйво"

Завдяки поєднанню історії, впізнаваного смаку й атмосферної назви "зоряні" цукерки залишаються однією з неформальних візитівок львівського шоколадного виробництва. Вони продовжують дарувати радість і створювати святковий настрій, об'єднуючи покоління українців спільним смаком дитинства.

Раніше "Телеграф" розповідав про "розкішний максимум" радянських часів. Ці шоколадні цукерки з характерною куполоподібною формою та обсипанням з какао були символом достатку та особливого випадку.