Ця легенда розтопить серце кожного: у чому феномен цукерок "Тузик" і чи є вони сьогодні

Катерина Шполянська
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Пам'ятаєте той особливий хрускіт вафлі під шоколадною глазур'ю? Для мільйонів українців цукерки "Тузик" – це не просто солодощі.

Це машина часу, що миттєво переносить у дитинство, де найбільшим щастям була цукерка з бабусиної сумки. "Телеграф" розповість про ці смаколики детальніше.

Отже, у радянські часи серед яскравих упаковок і простих радощів дитинства особливе місце займали цукерки "Тузик" – глазуровані вафельні ласощі, які виготовлялися зокрема і на Вінницькій кондитерській фабриці. Для багатьох цей смак став символом безтурботних років, а сама назва — синонімом справжніх солодощів з "родзинкою".

Як народилася популярна цукерка

Вінницька кондитерська фабрика – нині відома як частина корпорації "Рошен" – у 1970–1980-х роках славилася асортиментом продуктів, які поєднували прості інгредієнти з впізнаваним смаком. "Тузик" не був найвишуканішим виробом, однак саме в цій простоті полягала його чарівність.ту

Цукерки складалися з ніжних вафельних шарів, просочених ароматною начинкою, та покривалися шоколадною глазур'ю. Їхня рецептура відповідала простим стандартам якості, але головне – була доступною для широкого загалу.

Доступна ціна робила "Тузик" популярним гостем дитячих свят, новорічних подарунків і шкільних буфетів. Для багатьох саме ці солодощі стали "смаком дитинства", який нагадує про черги до магазину або бабусину сумку зі схованим пакунком цукерок.

Склад і смакові особливості

Класичний рецепт включав вафельні листи, просочені горіховою начинкою з мигдалю та фундуку, цукром, какао-порошком і шоколадною глазур’ю на основі какао-масла та емульгаторів. Сучасні версії цукерки зберігають схожу формулу з кондитерським жиром і ваніліном, але смак часто вважають менш насиченим.

Сучасні цукерки "Тузик" в розрізі

Смак, який змінився, але не забувся

Сьогодні знайти "оригінальний" смак тих самих "Тузиків" уже складно. Виробництво на вінницькій фабриці припинилося разом із трансформаціями 1990-х років, коли підприємство пережило низку змін власників і реструктуризацій.

"Тузик" від "Ріконд"

Сам бренд залишився лише у спогадах поціновувачів радянських солодощів. Проте нині на українському ринку можна зустріти цукерки від виробника "Ріконд Україна" у ваговій упаковці 2,5 кг, з багатошаровою вафлею, просоченою кремовою начинкою та з шоколадною глазур'ю.

Порівняння з оригіналом

На відміну від вінницьких "Тузиків" 1970-80-х, версія "Ріконд" використовує сучасні кондитерські жири замість какао-масла, що робить смак менш "шоколадним", але ближчим до грильяжних ноток. Вони популярні серед тих, хто шукає бюджетний аналог для ностальгії,

Частина солодкої історії Вінниці

"Тузик" – це не лише цукерка. Це частина кондитерської спадщини Вінниці, міста, що дало життя багатьом відомим українським солодощам. Вінницька кондитерська фабрика, заснована ще у довоєнні роки, стала справжнім центром солодкої індустрії радянської України.

Хоч час змінив рецептуру й пакування, пам'ять про цукерку залишається живою – у розповідях, спогадах і навіть у колекціях фанатів радянських етикеток. У соціальних мережах досі можна знайти групи, де люди діляться фотографіями старих обгорток і згадують смак дитинства.

Вінницька кондитерська фабрика сьогодні

Ймовірно, сучасні "Тузики" вже не мають тієї самої магії. Змінилися інгредієнти, технології виробництва, навіть стандарти якості. Але "Тузик" – це більше, ніж просто вафельна цукерка. Це символ епохи, яка залишила після себе не тільки рецепти, а й найтепліші емоції.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки "Трюфель". Їх справедливо вважали найдорожчими в ті часи, а отже, люксовими.

