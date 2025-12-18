Обгортка як символ прогресу? Маловідома історія цукерок "Кара-Кум", про яку ви точно не знали

Жовтий фантик із силуетами верблюдів знає кожен, хто виріс у пострадянському просторі

У 1950-х роках на прилавках радянських магазинів з'явилися цукерки з незвичною назвою – "Кара-Кум". Їхнє ім'я походить від туркменської пустелі Каракуми, що перекладається як "Чорні піски".

Сама ідея була проста й геніальна водночас: солодке праліне з горіховою та вафельною крихтою в шоколадній глазурі мало нагадувати сипучі пустельні піски. "Телеграф" розповість про ці цукерки детальніше.

Верблюди, автомобілі та радянський прогрес

За деякими даними, саме московська фабрика "Красный Октябрь" першою запустила виробництво цих цукерок. Дизайн культової жовтої обгортки створив графічний дизайнер Леонід Челноков, який багато років працював на цьому підприємстві.

Яскраво-жовта обгортка з караваном верблюдів швидко стала одним із головних візуальних символів Центральної Азії в радянській культурі. Для радянського покупця це була не просто солодкість, а свого роду "маленька подорож" в екзотичний регіон, який в реальності залишався недоступним для більшості людей.

Обгортка від цукерки "Кара-Кум" української фабрики

Обгортка від цукерки "Кара-Кум" української фабрики

Обгортка від цукерки "Кара-Кум" української фабрики

Цікаво, що ранні версії обгортки мали додаткові деталі: поряд із верблюдами зображували автомобілі на фоні карти маршруту. Це була відсилка до легендарного автопробігу Москва–Каракуми–Москва 1933 року, який тоді широко висвітлювала преса. Машини серед пісків символізували технічний прогрес, що підкорює природу.

Оригінальний варіант обгортки

Один рецепт для всіх республік

"Кара-Кум" виробляли за єдиним державним стандартом – рецептом №145 (ГОСТ) – на десятках фабрик по всьому Радянському Союзу. Це означало, що цукерки мали однаковий смак незалежно від того, чи купили ви їх у Москві, Києві, Ташкенті чи Алмати.

Цукерки "Кара-Кум" в розрізі

"Кара-Кум" відрізняють прямокутна форма, щільна шоколадна глазур і м'який корпус з горіхового праліне. У текстурі цукерки відчуваються тонкі хрусткі вкраплення – вафельна крихта, яка символічно нагадує піски пустелі.

Класичний склад включає:

шоколадну глазур з какао і масла какао;

горіхове праліне з мигдалем і арахісом;

подрібнені вафлі;

ароматизатор ванільно-вершковий, що надає цукерці особливу м'якість і післясмак.

Українські фабрики та "спадкоємці" смаку

Сьогодні в Україні найочевиднішим продовжувачем традиції є Roshen, який випускає цукерки "Кара-Кум". Їх можна купити на вагу практично в усіх великих супермаркетах та онлайн-магазинах. За складом це класична формула: праліне з меленим горіхом, хрустка вафельна крихта і щільна шоколадна глазур, які максимально відтворюють знайомий радянський смак.

Цукерки "Кара-Кум" від Roshen

Крім того, на українському ринку працюють і інші великі кондитерські компанії, які не завжди використовують назву "Кара-Кум", але пропонують шоколадні цукерки з горіховим праліне і вафельною крихтою, явно орієнтуючись на ту ж смакову пам'ять споживача.

В результаті у покупця є вибір: від "канонічного" варіанту Roshen з історичною назвою до безлічі "споріднених" цукерок різних брендів, які грають на тій же комбінації текстур і асоціацій зі смаком дитинства.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки "для дорослих". У період пізнього СРСР вони входили до числа найдорожчих і найпрестижніших шоколадних цукерок.