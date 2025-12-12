Найбільша "психушка" російської імперії та майже півмільйона мешканців: історія легендарної Салтівки (фото, відео)

Салтівка до війни була найбільшим житловим масивом України

Ще кілька років тому Салтівка була справжнім мегаполісом усередині Харкова. Тут жило від 450 тисяч до понад пів мільйона людей — це як у Миколаєві, Севастополі, Вінниці, Херсоні чи Полтаві. Це було окреме місто в місті з одним з найбільших ринків України й торгівельними центрами, парками, густою мережею транспорту та строкатою міжнародною діаспорою.

Район, який виріс уздовж старої дороги на Старий Салтів, напрямок який і дав "народну" назву, у 70-х роках перетворився із кількох малих поселень на величезний масив білих багатоповерхівок. А вже після відновлення Незалежності став найбільшим житловим масивом України.

Перша трамвайна лінія везла робітників на завод №23 "Салтівка — Плитковий завод"

Сабурова дача — туди краще не попадати

Сабурова дача або Сабурка — це історична місцевість Харкова в Салтівському районі та водночас одна з найстаріших і найвідоміших психіатричних лікарень Східної Європи. Заклад почав формуватися ще на початку ХІХ століття, коли на територію колишньої заміської садиби генерал-губернатора Петра Сабурова перевели харківські "богоугодні заклади", зокрема й будинок для душевнохворих. Саме від маєтку Сабурова й походить назва.

Наприкінці ХІХ століття це був найбільший психіатричний заклад Російської імперії на 1100 місць. У XX столітті тут відкрили психоневрологічний інститут, а у 1961 році — першу у світі кафедру психотерапії, психопрофілактики та психогігієни. В лікарні вперше застосували гіпноз як знеболення під час пологів.

Місцевість має й трагічну історію: у грудні 1941 року неподалік лікарні нацисти розстріляли понад 470 пацієнтів і кількох медсестер. Сабурова дача відома і своїми "знаменитими пацієнтами": тут перебували письменник Всеволод Гаршин, поет Велимир Хлєбніков, більшовик Артем, у 1960-х — молодий Едуард Лимонов.

Цікавий жарт вигадали через періодичну зміни номера лікарні (36, 15, 3): "Раніше в Харкові божевільним був кожен 36-й, потім кожен 15-й, тепер кожен 3-й".

На Салтівці було все

З урбаністичного погляду Салтівка — феномен. Вона розташована на сході міста, одразу в трьох адміністративних районах — Салтівському (колишньому Московському), Київському та Немишлянському. Масив забудований типово радянськими панельними будинками — від п’ятиповерхівок до шістнадцятиповерхівок, згодом додалися й висотки. Проєктували все за принципом "фокусування": інфраструктура концентрується навколо великих перехресть. В районі було кілька ринків, універсами, палаци дитячої творчості, школи.

524-й мікрорайон, вулиця Героїв Праці, 1985 рік

Салтівка розросталася хвилями: у 70-х активно забудовували центральне плато вздовж Валентинівської та Героїв Праці, у 80–90-х — Північну Салтівку. Саме тут з’явилася й перша житлова висотка Харкова — 24-поверхівка на Познанській, де тестували можливість обслуговування таких будинків.

Перший харківський хмарочос - 24-поверхівка по вулиці Познанській, 2

Деякі історії перетворилися на легенди, як-от про мікрорайони, що нібито мали скласти напис "СРСР". Насправді таке планування просто враховувало рельєф та розу вітрів, але міф виявився міцнішим за реальність.

Ті самі будинки, які дали підґрунтя для міфу

Салтівка з'єднана з центром міста власною гілкою метро, мережею трамваїв, тролейбусів, автобусів. Тому тут було вигідно селитись — новий район активно ріс.

606-й мікрорайон. Весна 1972 року

Не була проблемою і близькість до російського Бєлгорода — 80 кілометрів, і росіяни приїжджали аби дешевше скупитися на Барабашово, найбільшому речовому ринку країни площею понад 75 гектарів, чи потусити в місцевих клубах. Після 2014 потік зменшився, а ще за кілька років замість покупців тією ж дорогою їхали танки окупантів.

Спалені російські танки та бронетехніка під Харковом, 2022 рік

Салтівка — найбільш постраждалий район Харкова

Повномасштабна війна змінила Салтівку до невпізнання. Район, де мирно співіснували десятки національностей, перетворився на місцями суцільне згарище. Особливо постраждала Північна Салтівка — 70% будівель пошкоджено або знищено. Розбиті чорні багатоповерхівки, спалені під’їзди, двори, які виглядають неживими. Та попри це тут досі живуть люди.

Червоним помічені пошкоджені будинки на Північній Салтівці

Північна Салтівка до 2022 року

Та попри все — Салтівка величезний та різноманітний район. Тут знайдеться цікаве для кожного, наприклад в новому урбанпарку — найбільшому в Україні, який відкрили в 2021 році.

Урбан парк на Салтівці

Урбан парк на Салтівці

