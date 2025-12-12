Найбільша "психушка" російської імперії та майже півмільйона мешканців: історія легендарної Салтівки (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Салтівка до війни була найбільшим житловим масивом України
Ще кілька років тому Салтівка була справжнім мегаполісом усередині Харкова. Тут жило від 450 тисяч до понад пів мільйона людей — це як у Миколаєві, Севастополі, Вінниці, Херсоні чи Полтаві. Це було окреме місто в місті з одним з найбільших ринків України й торгівельними центрами, парками, густою мережею транспорту та строкатою міжнародною діаспорою.
Район, який виріс уздовж старої дороги на Старий Салтів, напрямок який і дав "народну" назву, у 70-х роках перетворився із кількох малих поселень на величезний масив білих багатоповерхівок. А вже після відновлення Незалежності став найбільшим житловим масивом України.
Сабурова дача — туди краще не попадати
Сабурова дача або Сабурка — це історична місцевість Харкова в Салтівському районі та водночас одна з найстаріших і найвідоміших психіатричних лікарень Східної Європи. Заклад почав формуватися ще на початку ХІХ століття, коли на територію колишньої заміської садиби генерал-губернатора Петра Сабурова перевели харківські "богоугодні заклади", зокрема й будинок для душевнохворих. Саме від маєтку Сабурова й походить назва.
Наприкінці ХІХ століття це був найбільший психіатричний заклад Російської імперії на 1100 місць. У XX столітті тут відкрили психоневрологічний інститут, а у 1961 році — першу у світі кафедру психотерапії, психопрофілактики та психогігієни. В лікарні вперше застосували гіпноз як знеболення під час пологів.
Місцевість має й трагічну історію: у грудні 1941 року неподалік лікарні нацисти розстріляли понад 470 пацієнтів і кількох медсестер. Сабурова дача відома і своїми "знаменитими пацієнтами": тут перебували письменник Всеволод Гаршин, поет Велимир Хлєбніков, більшовик Артем, у 1960-х — молодий Едуард Лимонов.
Цікавий жарт вигадали через періодичну зміни номера лікарні (36, 15, 3): "Раніше в Харкові божевільним був кожен 36-й, потім кожен 15-й, тепер кожен 3-й".
На Салтівці було все
З урбаністичного погляду Салтівка — феномен. Вона розташована на сході міста, одразу в трьох адміністративних районах — Салтівському (колишньому Московському), Київському та Немишлянському. Масив забудований типово радянськими панельними будинками — від п’ятиповерхівок до шістнадцятиповерхівок, згодом додалися й висотки. Проєктували все за принципом "фокусування": інфраструктура концентрується навколо великих перехресть. В районі було кілька ринків, універсами, палаци дитячої творчості, школи.
Салтівка розросталася хвилями: у 70-х активно забудовували центральне плато вздовж Валентинівської та Героїв Праці, у 80–90-х — Північну Салтівку. Саме тут з’явилася й перша житлова висотка Харкова — 24-поверхівка на Познанській, де тестували можливість обслуговування таких будинків.
Деякі історії перетворилися на легенди, як-от про мікрорайони, що нібито мали скласти напис "СРСР". Насправді таке планування просто враховувало рельєф та розу вітрів, але міф виявився міцнішим за реальність.
Салтівка з'єднана з центром міста власною гілкою метро, мережею трамваїв, тролейбусів, автобусів. Тому тут було вигідно селитись — новий район активно ріс.
Не була проблемою і близькість до російського Бєлгорода — 80 кілометрів, і росіяни приїжджали аби дешевше скупитися на Барабашово, найбільшому речовому ринку країни площею понад 75 гектарів, чи потусити в місцевих клубах. Після 2014 потік зменшився, а ще за кілька років замість покупців тією ж дорогою їхали танки окупантів.
Салтівка — найбільш постраждалий район Харкова
Повномасштабна війна змінила Салтівку до невпізнання. Район, де мирно співіснували десятки національностей, перетворився на місцями суцільне згарище. Особливо постраждала Північна Салтівка — 70% будівель пошкоджено або знищено. Розбиті чорні багатоповерхівки, спалені під’їзди, двори, які виглядають неживими. Та попри це тут досі живуть люди.
Та попри все — Салтівка величезний та різноманітний район. Тут знайдеться цікаве для кожного, наприклад в новому урбанпарку — найбільшому в Україні, який відкрили в 2021 році.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші, більш давні райони Харкова. Чи справді назва Москалівка пішла від москалів, чому район Нова Баварія так називається та чи були там німці і багато іншого.