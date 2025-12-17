Колись Кінний, сьогодні Банний: на якому провулку харків'яни раніше масово приймали водні процедури

Він з'явився у місті ще майже 200 років тому

Банний провулок у Харкові має давнє минуле і всього один раз змінював назву. За його будинками ховаються історії, відомі навіть не всім містянам.

Поруч розташовані ще цікаві місця, що додають цьому куточку особливого шарму. Детальніше про провулок розповів "Телеграф".

Банний провулок: від маршрутів конки до сучасного житлового комплексу

Банний провулок у Харкові з’явився ще у 1830 році і спочатку називався Кінним. Тут проходив маршрут конки — старого громадського транспорту, де вагони тягнули коні, який вів на район Москалівка. У часи Російської імперії на провулку працювали міські лазні, де харків’яни могли приймати водні процедури.

Де розташований провулок

Багато будівель у провулку постраждали під час Другої світової війни. До 1960 року тут ще діяла міська лазня №1, і майже весь центр міста відвідував лазні на Банному провулку. Сьогодні на його місці зберігся лише один об’єкт — житловий комплекс "Будинок на Набережній".

Житловий будинок

Поруч з Банним провулком розташований найромантичніший сквер Харкова — "Стрілка". Він знаходиться на місці злиття двох річок — Лопані та Харкова. Зверху це місце нагадує вказівний кінець стрілки, звідки і пішла назва скверу. За легендою, саме тут починав будуватися Харків.

