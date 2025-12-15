Там лікувався співак Шаляпін: чим ще відома вулиця Садова у Харкові та які назви вона носила (фото)

На цій вулиці розташовані історичні будинки кінця XIX — початку XX століття, серед яких "Будинок Сурукчі"

У самому серці Харкова є вулиця, яка за свою історію змінювала назву кілька разів, а остаточно повернула первісну у 2015 році. Вона має цікаву "долю" та будівлі, де жили відомі люди.

Багато будівель на Садовій вулиці мають історичну та архітектурну цінність і зберегли характерні декоративні елементи. Деякі колишні приватні садиби сьогодні використовуються як навчальні заклади, державні установи або перебувають на реставрації. Про перейменування вулиці та коротку історію написав "Телеграф".

Історія та перейменування вулиці Садової у Харкові

Садова вулиця розташована у Київському районі Харкова. Вона починається від Театрального провулка і прямує на північний схід до Чорноглазівської вулиці. Вулиця з’явилася у першій половині XIX століття і отримала свою назву у 1863 році через садові ділянки, які тут раніше розташовувалися. Після жовтневого перевороту її назву змінювали кілька разів: Постишева, Сокирна, Південна, Чубаря. У 2015 році остаточно повернули "Садова", згідно із законом про декомунізацію.

Протяжність вулиці Садової у Харкові

На Садовій розташовано багато архітектурних пам’яток. Будинок №5 — житловий будинок 1914 року, №6 — двоповерхова будівля кінця XIX – початку XX століття з оригінальним фасадом. Будинок №6-а спроєктував архітектор О. І. Ржепішевський.

Будинки № 6 та 4

Особливе місце займає Будинок Сурукчі (№7), побудований у стилі неоренесансу та модерну в кінці 1890-х років для Миколи Ващенка. Пізніше його придбав лікар Степан Сурукчі, якого називають засновником харківської школи та української оториноларингології. Він лікував голосові зв’язки відомого співака Федора Шаляпіна. У цьому будинку проходили творчі вечори за участю митців. У радянський час тут розташовувався дитячий садок, а згодом інші установи. У 2013 році планували його знесення, але культурна спільнота відстояла будівлю.

Інші цікаві будівлі на вулиці: №8 — столітня п’ятиповерхівка архітектора О. Ржепішевського, №9 — колишній особняк початку XX століття, №11 — приватний особняк Кузнєцова 1903 року, нині Харківський інститут медицини, №13 — колишня середня школа, тепер ліцей мистецтв, №16 — військові комісаріати Київського та Московського районів.

Будинки № 7 та 11

Будинки № 13 та 16

