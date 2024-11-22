Жінки в хутрі та стильні кавалери: як кияни зустрічали зиму 120 років тому (фото)

Яскрава подорож у минуле

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Але найбільш прекрасною та казковую столиця ставала саме у зимовий період, коли сніг немов огортав її невагомою ковдрою.

Завдяки архівним фотографіям з минулого століття ми з вами можемо побачити те, якими бували київські зими, як виглядали вулиці, чим розважалися городяни в холодну пору року, куди ходили та який одяг носили.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів яскраві фото, на яких зображено зимовий Київ у 1900-х роках. Ці кольорові знімки передають дух минулої доби і показують нам зовсім іншу столицю.

Як виглядала зима в Києві у 1900 роках

Мешканці столиці з нетерпінням чекали на прихід зими, адже засніжений Київ у всі часи виглядав просто приголомшливо. Люди заздалегідь готувалися до приходу морозів — запасали якомога більше дров та провізії, купували одяг і приводили до ладу свої зимові "засоби пересування".

У сильні морози заможні жителі столиці могли провести час у своїх теплих будинках, у клубі чи ресторані, а чиновничий люд із задоволенням випити "для зігрівання" у шинку.

Найскладніше доводилося бездомним, але саме для них на вулицях розводили багаття, біля яких могли трохи зігрітися люди без певного місця проживання.

Київська ж молодь, одягнувшись тепліше, із задоволенням ходила на ковзанку та гуляла у засніжених столичних парках.

Люди збиралися великими компаніями, веселилися, грали в сніжки та раділи снігу, немов діти.

Звичайними розвагами взимку для мешканців Києва було катання на ковзанах та санках, піші прогулянки, а також поїздки у кінних упряжках, які були заздалегідь "обладнані" спеціальними полозами.

Слід зазначити, що в Києві в ті часи спостерігалася досить мінлива погода, а надто снігові чи морозні зими бували не так часто. Але все одно до зими готувалися серйозно та зимовий одяг купували заздалегідь.

За спогадами мемуаристів у другій половині ХІХ століття взимку "дами одягалися у великі салопа з дуже коротенькими рукавами, які сягали тільки до ліктів". Це компенсувалося теплою муфтою. Мода на таку довжину рукава та муфту в дещо зміненому вигляді зберігалася й у 1910-ті роки.

Жінки в ті часи носили стильні капелюшки, рукавички, довгі сукні та хутряні коміри.

У Києві до початку ХХ століття чоловіча мода також стала дуже стильною — довгі шуби з хутром пішли у минуле, а їхнє місце зайняли демократичні пальта, часто з каракулевим коміром. Також чоловіки носили елегантні капелюхи.

Загалом зима в Києві 1900 року дуже нагадувала сучасну, а засніжені вулиці столиці мали просто чудовий вигляд. Саме тому кияни із задоволенням розсилали своїм друзям і знайомим привітання з Різдвом, Новим роком і Водохрещем на листівках із краєвидами столичних парків.

І щороку з нетерпінням чекали на прихід чергової київської зими!

Нагадаємо, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 113 років тому. На той час невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де велася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до страв української кухні.