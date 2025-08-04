Таку Одесу ви ще не бачили. Як виглядав культовий курорт понад 15 років назад (фото)

Архівні фото Одеси з 2009 року

У мережі показали архівні фото Одеси з 2009 року, коли вулицями ще ходила міліція, а Європейська площа була Катеринською. Наразі ж легендарний курорт Азовського моря має зовсім інший вигляд.

Відповідні фото опублікувала блогерка у себе в Тік Ток. За її словами, ці знімки були зроблені ще у 2009 році і збереглись до сьогодні.

Блогерка додає, що вона корінна одеситка і на цих кадрах показує, як виглядала Одеса майже 16 років назад. Зауважимо, що більшість місць змінилась до невпізнання.

Як виглядала Одеса у 2009

На кількох фото показано пляжі Одеси, станом на 2009 рік вони досить пусті. Навіть сама авторка зазначила, що наразі кількість людей в Одесі та на морі збільшилась в тричі. І це попри регулярні російські атаки та вибух. До слова, жінка показала і відому курортну розвагу катання на банані, яка, за її словами, наразі не доступна.

Пляж в Одесі у 2009

Одеса у 2009

Також на знімках було чимало пам'ятників, які зараз або знесли, або заховали від війни. До прикладу, відомий пам'ятник Арману де Рішельє, його ще називають бронзовий дюк. Наразі цей пам'ятник тимчасово перемістили у безпечне місце. Катеринська площа, яка зараз називається Європейська, мала у 2009 пам'ятник засновника Одеси. У 2022 році його демонтували, а на місце монумента встановили прапор.

Бронзовий дюк

Катеринська площа у 2009

Європейська площа

Воронцовський провулок

Катеринська площа у 2009

На фото також показано пам'ятник Утьосову, що розташований на жвавій вулиці Дерибасівській. До слова, Леонід Утьосов народний артист СРСР, але цей пам'ятник існує і досі.

Пам'ятник Утьосову у 2009

Також жінка показала і Лютеранську церкву Св. Павла, відому під назвою Одеська кірха, яку у 2009 тільки реконструювали. Додамо, що це історична будівля і головний храм лютеранської громади в Одесі.

Одеська кірха у 2009

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