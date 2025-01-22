На місці метромосту у Києві була зовсім інша споруда. Як вона виглядала (архівні фото)

Він був відкритий ще 1853 року

Зараз вже далеко не кожен киянин, а тим паче гість столиці знає, що на місці звичного мосту Метро стояла зовсім інша споруда. Вона, до речі, була найпершим стаціонарним мостом Києва.

Його фотографії збереглися до нашого часу. Про це нагадує NV.

Цим першим постійним мостовим переходом, що сполучав не лише правий та лівий береги Києва, а й Київську та Чернігівську губернії, був Миколаївський ланцюговий міст. Його було урочисто освячено і відкрито 28 вересня 1853 року.

Освячення Миколаївського ланцюгового мосту (малюнок)

Ідеєю будівництва особисто надихнувся імператор Микола I. А побудував його ірландський учений, британець Чарльз Віньоль.

"Міст складається з 4-х прольотів, по 440 футів кожен, і двох напівпрольотів, по 225 футів кожен, рахуючи від осі крайніх биків до лицьових граней підвалин. Крім цих шести отворів, залишено ще один — з поворотним полотном, що відкривається під час високих вод для пропуску барок… прольоти розділені шістьма кам’яними биками… Для сполучення мосту з берегом служать дві кам’яні підвалини", — так в 1858 описував Ланцюговий міст петербурзький журнал Головного управління шляхів сполучення і громадських будівель.

У 1898 році було проведено першу реконструкцію, оскільки через обміління Дніпра та малу ширину розвідного прогону в місті зупинився розвиток річкового судноплавства.

До реконструкції

Після реконструкції

Але простояв він після цього не довго — 1920-го до Києва увійшли польські війська. Вони протрималися в місті трохи більше місяця, але пам’ять про себе залишили надовго. Полякам, які намагалися відступити з української столиці, довелося підривати мости, які з’єднували береги. Внаслідок цього Ланцюговий міст був зруйнований повністю.

Нову конструкцію було урочисто відкрито 10 травня 1925 року і названо на честь Євгенії Бош. Однак і цей міст простояв недовго – у 1941 році його підірвали підрозділи НКВС.

Міст ім. Євгенії Бош

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за загадкова вежа стоїть посеред Дніпра у Києві.